Trobajo pasa lista a los olvidos de Adif con la brecha del tren

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El soterramiento de las vías del tren a su paso por Trobajo del Camino encabeza la lista de demandas de la plataforma vecinal al Gobierno de España; el plan tiene más de 20 años y no se ha llevado a efecto. Ante la subdelegación del Gobierno em León, donde despiden cada mes una representación de la plataforma de afectados por la brecha del ferrocarril que Adif se niega a cerrar, se insta a al ministro de Valladolid a que escuche y reciba a los vecinos del municipio de San Andrés. "Queremos que retome el proyecto de Soterramiento del año 2004. Y le hacemos un llamamiento para que retire la pasarela azul que instaló en Pleno Camino de Santiago, y sin contar con la Autorización de Patrimonio". "Queremos que esa pasarela se la lleven fuera del municipio de San Andrés. Estamos cansados de pasarelas y de túneles que se inundan". Desde hace cinco años, la plataforma defiende en la calle sus demandas contra los olvidos del Gobierno en este municipio.