La Universidad de León ya tiene los restos cadavéricos para dar las clases de Medicina

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Universidad de León hará una formación híbrida para que los futuros médicos que comenzarán a formarse en Vegazana a partir del próximo mes de septiembre aprenda Anatomía: por un lado, realidad virtual y, por otro, restos óseos y cadáveres de humanos. Tras aprobar los convenios en Consejo de Gobierno, se acaba de firmar el acuerdo con la Mancomunidad de Servicios Funerarios para que se facilite a los estudiantes restos óseos y está pendiente la firma con el Centro de Donación de Cadáveres, que gestiona la Universidad Complutense de Madrid, para los cádaveres completos.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, afirma que el planteamiento tomado busca "una enseñanza completa y moderna" de los nuevos médicos y remarca que el uso de estos restos siempre se hará "bajo criterios de ética, respeto y legalidad".

El acuerdo con la mancomunidad es por cuatro años, renovable, y se firma una "cesión temporal" de los restos cuyo uso "está limitado a la dociencia" y que fija la prohibición de cederlos a terceros. Se garantizará también "el respeto a la dignidad de los fallecidos y la confidencialidad".

El presidente de la Mancomunidad Serfurnle destacó el "valor académico y social" del acuerdo para la formación de los médicos, que se hace "de forma gratuita y "con todas las garantías legales y éticas". "No se puede tener a grandes profesionales médicos sin material real para su formación", destaca Canuria. El gerente de la Mancomunidad, Fernando Salguero, precisa que se trata "de restos óseos que nadie ha reclamado" y que ahora están en el osario. Los alumnos trabajarán con ellos en grupos reducidos y ya ha suficiente capacidad para atender a todos los alumnos, con una oferta de para este primer curso de 80 plazas.

Avances en el grado

La Universidad de León está pendiente de recibir de nuevo la memoria del grado de Medicina, que volvieron a remitir con las correcciones reclamadas por la agencia de calidad. "Nos dijeron que el informe definitivo nos llegaría a mediados de abril", dice la rectora, para añadir que Medicina "es un grado que será difícil de parar", en relación a que la memoria está casi ultimada, que las obras del Laboratorio de Disección y Anatomía estarán finalizadas en verano, y que también se avanza en la futura facultad y en la plantilla docente.