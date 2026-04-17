León regulará a 3.000 migrantes, según las primeras estimaciones

Alrededor de 3.000 migrantes residentes en León podrán acogerse al proceso de regularización que el Gobierno abrió ayer y que según las estimaciones de CC OO, beneficiará a un 8% de la población extranjera en la provincia, compuesto el censo teórico de este sector de población por 31.000 personas. El Ayuntamiento de León atendió 400 solicitudes de censo de padrón solamente en la primera jornada, circunstancia que sirve para calcular la magnitud de los movmientos de cara al próximo lunes, cuando se abre el turno presencial.

La tarea salió adelante ayer gracias a la buena voluntad de los dos funcionarios que se están encargando de cumplimentar el trabajo ideado en principio para cuatro personas pero que solamente se está pudiendo desarrollar con la mitad de personal en activo por las circunstancias. Dos plazas correspondían a trabajadores que formaban parte de un coonvenio externo que ya ha finalizado.

FÓRMULAS DE CÁLCULO

Elena Blasco, secretaria provincial del sindicato, explicó que la previsión de cifras es aproximada, a tenor de la imposibilidad de contar con listados oficiales. «Habrá que esperar a la evolución del proceso para comprobar cómo se desarrolla». A nivel nacional «se están usando fórmulas que calculan que la medida afectará al 8% de los residentes migrantes. Lo que ocurre es que hay una cifra de personas en situación de clandestinidad que modifican los criterios», reseñó Blasco.

El Ministerio de Inclusión puso en marcha ayer un portal web (inclusion.gob.es/regularización), específicamente destinado a informar sobre el proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas. Permite cumplimentar un formulario para verificar si se cumplen los requisitos para optar la regularización, iniciar el propio trámite si los interesados disponen de certificado electrónico y solicitar cita previa.

La web incluye un apartado con los documentos más importantes. Ofrece un formulario que sirve para acreditar la vulnerabilidad en caso de tener que acreditar esa situación como vía para acceder a la regularización.

El portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. La atención en oficina empezará el próximo lunes 20 de abril.

La cita puede solicitarse por tres vías: con identificación digital, a través de un formulario y en el teléfono 060. El calendario de citas se abre de forma progresiva. Si el interesado dispone de Cl@ve, desde la web del ministerio podrá acceder a la aplicación de cita previa. En esta modalidad se puede seleccionar oficina, día y hora. También se puede pedir a alguien que tenga Cl@ve que solicite la cita introduciendo los datos de la persona interesada.

La segunda forma es a través de un formulario que aparece en la web. Por esta vía se asignará la cita más próxima a las preferencias que se indiquen. La asignación por formulario «no será inmediata» y que llegará al correo electrónico o por SMS la confirmación de la cita.

Hay una tercera opción llamando al teléfono 060, donde se atiende de lunes a viernes de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

El plazo de solicitudes finaliza el día 30 de junio próximo., de acuerdo a la previsión.