Crecen las quejas ciudadanas por el estado de la ciudad de León

Si los datos de bajada de las quejas de 2024 ante el Ayuntamiento de León se celebraban desde el equipo de gobierno de José Antonio Diez como la «consolidación» de una tendencia de mejora por el estado de la ciudad, ahora la subida de las reclamaciones se justifica en «la agilidad y la rapidez» de la aplicación para teléfonos móviles. La herramienta, bautizada MiLeón, está en funcionamiento desde 2022, pero justo en esta ocasión sirve como coartada para envolver el incremento del listado de protestas por el estado de los servicios y los equipamientos municipales, que en el pasado ejercicio sumó 2.723 registros.

El dato supone un alza de un 8,5% sobre las 2.489 expedientes de 2024. La comparativa de los dos informes, elaborados por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de León a partir de las quejas tramitadas por los diferentes servicios municipales, se adorna desde el gobierno municipal con el argumento de que «la agilidad y rapidez de la app MiLeón, tanto en la realización de registros por parte de los ciudadanos, como en el análisis y ejecución de las peticiones tras ser recibidas por los diferentes servicios municipales, ha hecho que estas solicitudes hayan experimentado un aumento con respecto al pasado ejercicio».

El informe, que el departamento de prensa ofreció con datos seleccionados sin aportarlo completo, muestra que «del total de incidencias el 18,9% fue relativo a los espacios verdes». No muy lejos, dentro de una radiografía que se repite cada ejercicio, como siguiente servicio afectado aparece la limpieza viaria y recogida de residuos, que acapara el 17,5% de los expedientes, seguida por el estado de las vías públicas con un 16,4%, la Policía Local con un 10,2%; la movilidad con el 8,4%, la salubridad con el 6%; el alumbrado con el 4,5% y medio ambiente con el 3,4%.

El análisis ajustado al callejero marca como barrio con más quejas La Palomera, que acapara «el 9,2% de las comunicaciones». Apenas unas décimas menos, con un 8,9% del total, aparecen las relacionadas con el centro de la capital leonesa, mientras que el casco histórico alcanza el 8,4%. Por detrás se suceden Eras de Renueva con el 7,7%, Armunia con el 5,5%, San Mamés con el 5,5%, Puente Castro con el 5,2%, El Ejido con el 4,8% y La Lastra con el 2,6%. Como redondeo se anota un 7% no adscritas a un área concreta, sino «al conjunto de la ciudad».