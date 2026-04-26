El pabellón para los centros educativos de Eras suma el concepto de «Sala de Barrio»

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Las obras para levantar el pabellón deportivo para los centros educativos de Eras de Renueva ya han comenzado. El proyecto inicial contemplaba un centro cívico para dar servicio a todo el barrio, uno de los más jóvenes y populosos de la capital leonesa, pero finalmente se ha reducido a unas instalaciones para dar servicio al colegio y al instituto, que actualmente no cuenta con capacidad suficiente en sus gimnasios ante el aumento de las horas de Educación Física y las deficiencias que arrastran estos espacios en ambos centros.

El espacio deportivo se plantea como lo que el Consejo Superior de Deportes designa como «una sala de barrio», es decir, un espacio que pueda ser utilizado tanto para la educación física, el deporte escolar, el deporte recreativo y el entrenamiento, además de para competiciones de ámbito local, provincial y autonómico de deporte federado, con instalaciones auxiliares para deportistas y una capacidad para 500 espectadores como tope. La pista, que en el caso de Eras tendrá unas proporciones de 50x30 metros, podrá dividirse en sentido transversal en tres espacios para que se puedan practicar diferentes deportes y diferentes partidos. Es decir, ofrecerá posibilidades similares a las del pabellón de La Torre.

Esta misma semana, ya han comenzado las actuaciones en la parcela en la que se levantará el pabellón. La grúa ya se ha plantado en el solar y una excavadora horada ya la tierra para construir este nuevo espacio que ofrecer cerca de 2.700 metros cuadrados para las actividades físicas de los alumnos. El centro deportivo ofrecerá una pista de 50x30 metros «apta para la práctica del máximo número de deportes», como apuntan desde la Consejería de Educación, entre ellos balonmano, fútbol sala, baloncesto, voleibol, bádminton, gimnasia o hockey sala. Vestuarios, aseos, almacenes, guardarropas y una sala de enfermería completan las instalaciones, en las que también una grada para espectadores y espacios auxiliares singulares como la sala de instalaciones, oficina de administración, almacenes o cuarto de basuras.

En el exterior, junto con una zona para bicicletas, se habilitarán 20 plazas de aparcamiento de uso restringido que facilitarán el ingreso de material deportivo de grandes dimensiones, tanto desde el exterior como desde los almacenes adjuntos.

La parcela en la que se está construyendo el pabellón cuenta con 4.460 metros cuadrados y linda con el edificio del instituto Eras de Renueva, pero también muy próxima al colegio Camino del Norte, del que estará separado por una calle peatonal, de forma que será factible el acceso de los alumnos a estas instalaciones deportivas. La parcela se encuentra entre las calles entre las calles Comandante Cortizo y Vega de Infanzones y el Centro del Fuego.

sin centro social

Las actuaciones de la excavadora buscan horadar en la tierra para conseguir una cota deprimida para «minimizar» el impacto visual del nuevo inmueble, con lo que, según consta en la memoria, el volumen de la pista cubierta se adaptará a la escala del resto de edificios y dotaciones del entorno para reducir su presencia frente a los bloques de viviendas entre los que se levantará el pabellón.

Imagen del diseño del pabellón que aparece en la memoria.DL

Las instalaciones deportivas arrancan casi siete años después de su anuncio, dejando atrás el espacio social que se incluía inicialmente para atender las necesidades del barrio, donde viven cinco mil leoneses. El plazo de ejecución de la obra es de 15 meses, aunque tras su paso por el Consejo de Gobierno de la Junta en enero de 2025 se anunció que podría «entrar en uso, si se cumplen los plazos, durante el curso 2026/2027».