El enigma del pueblo de León sin mar donde 'nacen' marineros

Vista de la torre de la iglesia de Alija del Infantado, el pueblo leonés sin mar que ha sorprendido por su histórica vinculación con la Armada EspañolaGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Al sur de la provincia de León existe un fenómeno que rompe cualquier lógica geográfica: un pueblo sin mar, sin puerto y a casi 200 kilómetros de la costa que ha logrado algo insólito. Alija del Infantado, con apenas 800 habitantes, ha aportado en torno a 35-36 profesionales a la Armada Española en las últimas décadas. Y es un patrón difícil de explicar únicamente desde la lógica geográfica.

Según recoge el ingeniero naval y divulgador Raúl Villa Caro, este municipio leonés «posee en proporción más miembros aportados a la Armada» que cualquier otro punto de España. Una afirmación que se sostiene con cifras y memoria colectiva.

La historia tiene fechas clave. El 4 de mayo de 1991, el almirante Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo donó al pueblo un ancla de tonelada y media del histórico Crucero Canarias. Aquel gesto no fue simbólico: era un reconocimiento explícito a generaciones de alixanos que habían hecho carrera en la mar.

Décadas después, el relato sigue creciendo. En 2025, durante un encuentro de la Asociación de Veteranos de la Escuela de Máquinas de la Armada Española, el propio alcalde recordó que la villa «tiene el singular honor de ser el pueblo de secano que, proporcionalmente, más marinos aportó a la Armada».

Himnos navales, ofrendas a la Virgen del Carmen y una plaza (la de la Marina) que parece trasladada desde cualquier ciudad costera.

Vista general del castillo de Alija del Infantado, en una imagen de archivo.

Cuna de marinos de tierra adentro

El hijo del almirante Martín-Granizo lo dijo sin rodeos: «Alija es cuna de marinos de tierra adentro».

El testimonio de Victoriano Villar, uno de los últimos marinos que aún reside en el pueblo, refuerza esa idea. Durante el último homenaje recordó, visiblemente emocionado, a todos sus compañeros: «Este acto es un orgullo para Alija, y en especial, para los marinos de Alija».

Ese orgullo tiene raíces profundas. Durante décadas, ingresar en la Armada no fue solo una salida profesional, sino una tradición transmitida entre generaciones. Padres, hijos y vecinos compartían destino, disciplina y vocación.

Alija del Infantado fue históricamente un pueblo agrícola y ganadero. Con la desaparición progresiva de la ganadería y el estancamiento del campo, muchos jóvenes buscaron oportunidades fuera. Y la Armada ofrecía algo clave: estabilidad, formación y movilidad.

Lo interesante es cómo esa decisión individual se convirtió en fenómeno colectivo. La presencia de referentes locales (como el propio Martín-Granizo) generó un efecto llamada. Cuando alguien triunfa en un entorno pequeño, su impacto se multiplica.

El resultado es lo que hoy vemos: un pueblo que, sin mar, "huele a salitre".

Cuando la Armada Española convierte un pueblo en símbolo

El vínculo no es solo histórico, sigue vivo. En 2025, tal y como recogía una información publicada por Noticias del Pueblo, la Asociación de Veteranos de la Escuela de Máquinas de la Armada Española eligió Alija para su encuentro anual, devolviendo simbólicamente al pueblo su condición de "puerto de mar".

Hubo ofrendas, música tradicional y un momento especialmente significativo: todos los asistentes entonando la Salve Marinera y el himno de la Armada bajo 37 grados. Una imagen que resume la esencia del lugar: tierra seca, pero espíritu marítimo.

El alcalde lo sintetizó con precisión al recordar tres momentos clave: 1991 (inauguración de la plaza), 2014 (homenaje póstumo al almirante) y 2025 (el reencuentro con los veteranos). Tres fechas que construyen una narrativa única en España.

Hoy, de aquellos más de 35 marinos, solo uno reside de forma permanente en el pueblo. El resto vive en ciudades como Cartagena o ha fallecido. Pero el legado permanece intacto.

El ancla del Crucero Canarias, la imagen de la Virgen del Carmen y el busto de Martín-Granizo no son solo monumentos. Son recordatorios físicos de una historia improbable que sigue atrayendo miradas.