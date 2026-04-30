La leonesa Ana Pascual, entre los jóvenes con más talento del país

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La joven leonesa Ana Pascual López cuenta con un brillante expediente académico y ha sido incluida en la Nova 111 Student List Spain 2026, una selección anual elaborada por la organización internacional Nova Talent que reconoce a los 111 estudiantes con mayor talento y proyección de España menores de 25 años. Este reconocimiento sitúa a Ana Pascual López entre los jóvenes con mayor proyección del país en su ámbito, destacando el talento que surge desde León y su contribución al desarrollo de disciplinas científicas como la ingeniería biomédica.

Estudiante del Colegio Divina e ingeniera Biomédica por la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente está haciendo un máster en la Carlos III y compagina sus estudios con la investigación y el trabajo en la empresa Medtronic donde desarrolla «una solución para la monitorización de pacientes que permita acortar las estancias en los hospitales», explica esta joven nacida en León por con una fuerte unión con Boñar. Nova Talent la ha seleccionado en el ámbito del Healthcare & Bio Sciences, una de las áreas que integran esta lista nacional de talento emergente. La selección se realiza mediante un proceso competitivo que evalúa la trayectoria académica, la capacidad de liderazgo, el potencial de impacto futuro y las referencias profesionales de los candidatos. El proceso de selección analiza más de 200 variables de cada uno de los candidato y cuenta con un jurado formado por expertos en talento y líderes de diferentes sectores.

«De pequeña quería ser médico, pero en el instituto descubrí la investigación, la biotecnología y me gustaba resolver problemas y con Biomedicina y encontré la forma de unir todo lo que me gustaba», explica esta joven para señalar que formar parte de esos 111 alumnos «es un honor, porque hay gente muy buena en esa lista y me permite conectar con muchos profesionales, además de ser un plus para mi carrera profesional».