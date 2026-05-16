Los 173.428 viajeros que perdió Feve desde la obra avalan la vuelta del tren al centro de León

Hay más viajeros de los que aparecen en la contabilidad oficial, pero menos de los que se montaban antes de que Feve pusiera el tope en La Asunción, a la entrada de la capital leonesa, el 18 de septiembre de 2011, para hacer las obras de integración. Hasta esa última anualidad, había 329.011 billetes contabilizados. Ahora, quedan 155.583 personas. Por el camino, en estos 15 años, se han apeado 173.428 usuarios, si se atiende a la estadística colgada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif): una cifra suficiente para reivindicar la necesidad de que se recupere el trazado hasta la estación del centro de la ciudad, en la avenida Padre Isla, en contra del bloqueo institucional de los dos últimos Gobiernos nacionales, en los que se han sucedido el PP y el PSOE con el mismo resultado.

Las cifras las cuestiona la plataforma en defensa del ferrocarril de vía estrecha. El colectivo social insiste en que «es más que evidente que la cifra es engañosa, ya que la mitad de las veces que se monta en el cercanías no hay revisor, no se puede pagar el billete aunque se quiera y los lectores de tarjetas que hay a bordo están desconectados». «No hay forma alguna de contar los verdaderos usuarios de la línea o de las estaciones. Además en el apeadero de la Asunción-Universidad tampoco hay máquinas para comprar billetes, y las que hay en Padre Isla y en muchos pueblos están desactualizadas y no dejan obtener descuentos y abonos», señalan los portavoces del movimiento que, después de estos 15 años de escarnios, centraliza las quejas acumuladas por las deficiencias en el servicio, además de que coordina las iniciativas planteadas para desmontar las justificaciones del Gobierno para no volver a meter los trenes en el centro.

El análisis crítico de la plataforma permite dar la vuelta a los números en contra de quienes argumentan que, ante la escasa demanda, el déficit de explotación no merece la pena. La interpretación alimenta las sospechas de los usuarios que, en todo este tiempo, han alertado de que el Ejecutivo central busca una coartada para finiquitar el servicio. Pero en contra de esta maniobra, la plataforma insiste en que los usuarios acumulados que aún resisten frente a todo justifican la necesidad de optimizar el funcionamiento de la línea. «Para el nefasto servicio que se ha dado estos últimos años, con cancelaciones, retrasos, incidencias constantes, falta de información y un abandono progresivo y continuado, que 65.135 viajeros hayan discurrido en 2025 por el apeadero de la Asunción-Universidad demuestra la necesidad de este servicio y que los leoneses no tenemos otra opción para llegar a la ciudad», sentencian. Sólo suman más otras dos estaciones ferroviarias en la provincia, ninguna de ancho métrico: la central de Adif de León, que mueve 1.139.941 viajeros, y la de Ponferrada con 98.118.

Aunque no todos han resistido. Desde que el servicio no llega al centro de León, los usuarios de Villaquilambre «ya no lo usan porque son dos paradas y un transbordo de casi media hora», desde el apeadero de La Asunción hasta Padre Isla en autobús. «Lo hace imposible de competir con cualquier otro medio de transporte. Es por ello que seguimos reclamando la vuelta del servicio al centro de León y la adquisición por parte de Renfe de los trenes-tram», reclaman.