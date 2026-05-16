El Ayuntamiento de León adjudica 500.000 € más en obras sin saber qué recortará

No se ha cerrado aún de dónde se restarán los más de 13,3 millones de euros que tiene que recortar en obras y servicios, debido al agujero creado por la anulación de la tasa de tratamiento de basura que impide cobrar los recibos de 2024, 2025 y 2026, pero el Ayuntamiento de León sigue con el suma y sigue de gastos. La junta de gobierno aprobó este viernes una nueva adjudicación de contrato, con una factura de 500.000 euros para la reforma de la mediana de la avenida Sáenz de Miera, a la vez que lanzó el expediente de contratación de un nuevo parque en La Lastra, en el que prevé gastar 220.462,07 euros. Aunque aún no sabe si los podrá pagar.

La indefinición se suma a las existentes con otros proyectos. El Ayuntamiento de León prevé aplazar los dos proyectos que restan en la Plaza Mayor: la recuperación del viejo consistorio, con una factura de 1.246.120 euros, de los que el 70% los cofinancia Europa, y la reforma de los balcones y soportales, que ya estaba adjudicado a Decolesa por 586.232,19 euros. Este avance administrativo, como el que sucede ahora con la reforma de la mediana de la avenida Sáenz de Miera, hace que el consistorio tenga que negociar con las empresas adjudicatarias, si al final se confirma la decisión, para que no reclamen lucro cesante, como sucede también con la planta de pretatamiento de residuos del contenedor marrón, en la que a la administración municipal debía poner 612.429,81 euros para complementar los 1,022 millones de la UE.

Antes de final de mes, tendrán que concretarse los proyectos que se recorten. La mayoría saldrán de los 9,2 millones de euros del expediente de modificación de créditos que el alcalde, José Antonio Diez, se empecinó en aprobar en contra del informe de Intervención que avisaba de que no había ingresos para amparar estos gastos.

Pero no llega con eso, lo que deja en interrogante las «obras de mejora de la mediana de la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, entre la avenida Portugal y el acceso a la LE-30», que este viernes publicitaron desde el gobierno municipal del PSOE para «transformar la imagen de uno de los accesos a la ciudad con mayor densidad de tráfico, mejorando tanto su estética como la seguridad vial y la movilidad de los peatones». Para lograr esta reforma, a imagen de las hechas en la Condesa Sagasta y avenida Europa, «se habilitarán tres nuevos pasos de cebra que, sumados al ya existente, permitirán itinerarios mucho más cómodos y seguros para los ciudadanos», además de que se «completará un tramo de acera».

La intervención se apunta como «una de las que ha impulsado este mandato en el consistorio el grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés, como también lo es la construcción de un parque de juegos infantiles en la plaza de la Unión Europea», como concedieron los socialistas. Esta segunda actuación, en el barrio de La Lastra, «no es una simple renovación, sino la creación de un espacio de vanguardia diseñado bajo criterios de inclusión total». El proyecto «busca que menores de entre 1 y 14 años, con y sin discapacidad, puedan compartir el juego en igualdad de condiciones, eliminando barreras físicas y sensoriales mediante mobiliario adaptado y paneles lúdicos interactivos», trasladaron desde el gobierno municipal.