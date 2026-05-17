León emerge como paraíso de la España Vaciada en cultivos de marihuana interior

La irrupción de las plantaciones de marihuana, bajo cubierto en la provincia de León, ha emergido, en los últimos meses de forma espectacular en el marco una dinámica que se ha hecho habitual ya en la España Vaciada y que convierte a buena parte de las localidades de la comunidad autónoma en un vivero perfecto para la dinamización de un sector ilegal, pero que produce beneficios económicos importantes.

Esta realidad se suma a la existencia de rutas de transporte de cocaína desde Galicia al interior del país, aprovechando puntos de contacto en la provincia leonesa. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen constancia de que, especialmente desde el puerto de Vigo, se han abierto nuevas vías para la distribución de la droga, contra las que lucha de forma desigual.

Básicamente, porque en el caso de la marihuana, la mayor parte de las plantaciones están en el interior de viviendas o fincas, a las que los efectivos policiales no tienen acceso.

Así las cosas, la dinámica de trabajo es más complicada, pero también a veces efectiva: consiste en investigar las facturas de consumo eléctrico, para aprobar desajustes que permitan realizar intervenciones. El problema radica en que los jueces a veces son remisos, siempre, según la versión de los agentes, y no conceden con facilidad las órdenes de registro de las viviendas para poder probar la actividad que hay muchos casos, de forma tácita, será por supuesta de forma fehaciente.

MÁS PROFESIONAL

Y en el caso de la cocaína, porque el sector está mucho más profesionalizado y resulta más complicado seguir la rutas. La vía de los pinchazos telefónicos hace tiempo que dejó de ser efectiva y en el transporte de los cargueros que llegan procedentes de Sudamérica, se emplean tácticas de disuasorias que complican el panorama. La mezcla de los estupefacientes con productos alimenticios está a la orden del día, aunque obliga a las mafias delincuentes a realizar un proceso de elaboración con las sustancias que, como consecuencia está empeorando la calidad de los productos que se ofrecen en la calle.

España ha endurecido las sanciones contra el fraude eléctrico vinculado a este tipo de cultivos de cannabis después de que Endesa reportara cifras récord de conexiones ilegales y robo energético. Solo en 2025, la compañía detectó 72.700 casos de fraude —unos 200 por día— y desmanteló cerca de 1.850 instalaciones indoor destinadas al cultivo ilegal de cannabis.

El dato llega acompañado de un cambio legal importante: desde el año pasado, los fraudes eléctricos asociados a cultivos de marihuana implican penas de prisión de entre seis y dieciocho meses, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026, que endurece el Código Penal español para este tipo de delitos.

La situación económica y las condiciones de los pueblos de la provincia son un vivero.

España ha endurecido las sanciones contra el fraude eléctrico vinculado a este tipo de cultivos de cannabis después de registrar cifras récord