León entra por primera vez en la dirección de la mayor organización estudiantil europea

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León tiene, por primera vez, un representante en la dirección ejecutiva de la mayor organización estudiantil de Europa. David Mediavilla Aller, miembro de AEGEE-León, fue elegido el pasado 10 de mayo integrante del Comité Directeur (CD) de AEGEE-Europa durante la Asamblea General de Primavera celebrada en Esmirna (Turquía), donde presentó una candidatura centrada en el refuerzo de las relaciones entre asociaciones y la visibilidad de los proyectos juveniles europeos.

La asamblea, que reúne dos veces al año a delegados de más de 100 antenas repartidas por todo el continente, fue el escenario de un hito que AEGEE-León no había vivido en sus 23 años de historia. Aunque la asociación leonesa ha contado a lo largo de los años con miembros activos en distintas instancias europeas de la organización, ninguno había llegado hasta ahora al Comité Directeur, el órgano ejecutivo permanente de AEGEE-Europa con sede en Bruselas.

Trayectoria: de la Welcome Week al escenario europeo

Natural de la Sobarriba y graduado en Comercio Internacional por la Universidad de León, David descubrió AEGEE en septiembre de 2022, durante la Welcome Week que la asociación organiza junto con la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de León para los estudiantes de movilidad. Su implicación fue inmediata: en poco tiempo asumió la presidencia de AEGEE-León, liderando la asociación local y dinamizando su actividad tanto a nivel interno como en el marco de proyectos europeos.

Su camino en la asociación no tardó en cruzar las fronteras de León. David ha ocupado cargos de responsabilidad en distintos equipos europeos de la organización, siendo su cargo más reciente el de Vice-Chairperson del Ágora, el vicepresidente de la asamblea general bi-anual de AEGEE. Precisamente en este último Ágora, el de Esmirna, ejerció este rol por última vez antes de ser elegido para el CD, en una asamblea en la que también resultaron elegidos otros tres miembros para el Comité Directeur, de Polonia, Rumanía, y Turquía. David no fue el único representante de AEGEE-León en Turquía, pues la asociación leonesa contaba con Mateo González, como responsable de IT de la Asamblea, y con Carla Tascón, Clara Helena Steel, Mario Fernández y Yaiza Alonso, como sus representantes locales.

El Comité Directeur: el órgano ejecutivo y representativo de AEGEE-Europa

El Comité Directeur es el órgano ejecutivo permanente de AEGEE-Europa y tiene su sede en Bruselas, desde donde coordina la estrategia, los proyectos y la representación institucional de la organización ante instancias como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o la Comisión Europea.

Los miembros del CD trabajan desde Bruselas a tiempo completo durante su mandato. David comenzará próximamente un periodo de formación y transición antes de instalarse definitivamente en la capital europea, donde iniciará oficialmente su mandato el 1 de agosto de 2026.