El Ayuntamiento de León programa actividades deportivas y de ocio para mayores y población general

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El Ayuntamiento de León, a través de las Concejalías de Bienestar Social y Mayores, pone en marcha un año más el programa de Actividades de Desarrollo Comunitario con 15 propuestas tanto para población general como para mayores. Se impartirán en los centros sociales municipales y centros sociales de mayores con el objetivo de impulsar la participación y promover un envejecimiento activo y saludable.

Para la población general las actividades previstas son: yoga, inglés básico, inglés conversación, actividades manuales, encuadernación y pintura al óleo. Además, para los mayores de 65 años se han programado estas propuestas: memoria, gestión de emociones, cultura general, yoga, acondicionamiento físico / postural, actividades manuales, coro, teatro y encuadernación.

El plazo de inscripción se abre el lunes 1 de junio y se extenderá hasta el 16 de junio. Se podrá realizar de forma telemática a través de la web del Ayuntamiento de León:http://www.aytoleon.esy de forma presencial en el Centro de Mayores Padre Isla en C/ Padre Isla, 57 (987 27 68 44 y 987 27 69 87) y el Centro de Mayores Mariano Andrés en Calle Frontón, 7 (987 27 61 77) en horario de 9:00 a 14:00 horas. Para realizar la inscripción es imprescindible presentar DNI.

Fechas para las inscripciones de forma presencial

Talleres Mayores:

Días 1, 2 y 3 de junio yoga mayores

Días 8 y 9 de junio actívate mayores

Días 10 y 11 de junio memoria y gestión de emociones

Día 12 de junio teatro, coro, actividades manuales y encuadernación

Talleres población general:

Días 4 y 5 de junio yoga población general

Día 15 de junio inglés básico e inglés conversación

Día 6 de junio actividades manuales, encuadernación y pintura al óleo

La inscripción para las aulas de cultura general se realizará a partir del 1 de octubre.

El martes 16 de junio se realizará el sorteo público de las plazas en el Centro de Mayores Padre Isla a las 14:00 horas.

Las listas de las personas admitidas quedarán expuestas a partir del lunes 22 de junio de 2026 en los centros de mayores, centros municipales y en la página web del Ayuntamiento de León.

Cuotas

Las actividades para la población general tienen un precio de 75 euros anuales. En el caso de las actividades para mayores el precio es de 30 euros. El aula de cultura general es gratuita.

Además, se aplica una bonificación del 50% en desempleados en la primera actividad. Es necesario el certificado del Ecyl.