La glorieta de Pinilla en León espera el remate tras 6 meses

Casi seis meses después de que desapareciera el armatoste de la antigua fuente, una vez demolidos con 400 metros cúbicos de hormigón, la glorieta de Pinilla se rematará para antes de las fiestas.

Los operarios ultiman estos días la las labores de la jardinería, después de haber metido el riego y extendido la tierra vegetal para que enraíce el césped.

Ahora queda que se fije la fecha exacta de colocación de la escultura, que se levantará sobre las zapatas enterradas hace ya dos meses y que dejaron como testigo los dos montículos que sobresalen.

Ahí se apoyará la obra de Conrado Zurdo Álvarez, formada por dos piezas de acero corten laminado que semejan la figura de dos árboles que se entrelazan.