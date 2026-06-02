El alcalde de León aboga por no municipalizar la ORA y prorrogar más la concesión

Ni apuesta por la municipalización de la ORA, ni pondrá fin al negocio de la empresa privada, cuyo contrato vence en junio de 2027, después de 25 años y una propina de 213 días naturales por el covid. El primer edil de León, José Antonio Diez, rechazó este lunes la propuesta para acabar con la empresa mixta de regulación de los aparcamientos en superficie, planteada en una moción por UPL, a la que retó a someterlo al apoyo ciudadano en las urnas en «menos de un año». «No es algo que esté previsto o que como alcalde vaya a acometer. La concesión finaliza una vez que se hayan celebrado las elecciones municipales y está bien que quien quiera pueda incluirlo en su programa electoral, pero comprometer a una siguiente corporación...», concedió el regidor, quien escondió que, salvo que vaya a prorrogar de manera irregular la prestación del servicio, como ha hecho con otros contratos millonarios, entra dentro del actual mandato, limitado a finales de mayo, la responsabilidad de sacar un nuevo concurso para que entre en vigor en junio.

Diez insistió en que es «un tema que requiere en primer lugar unos informes técnicos» y cuestionó incluso que las «cifras que se han expuesto». «Son muy gordas y no se ajustan a la realidad», defendió el alcalde, en referencia a los datos apuntados por este periódico, en los que se reseñaba que al Ayuntamiento de León dejó de ingresar en 2025 más de un millón de euros por la fórmula de la sociedad mixta de la ORA. De manera exacta, de acuerdo a las cuentas aprobadas por el propio Diez, la pérdida asciende a 1.016.367,31 euros, dentro de los cuales 571.504,2 euros corresponden al dividendo que cobra por su 43% accionarial el socio privado, Dornier Empark, a los que se suman los 44.863,11 euros del impuesto de sociedades.

No tendría que pagar este impuesto el Ayuntamiento de León si municipalizara la ORA. Sí se vería obligado si lo incluye dentro del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (Ilruv), como plantea UPL, porque se trata de una sociedad mercantil, aunque cabría la opción de incluir el servicio como municipal y luego hacer una encomienda de gestión a este ente.

Pero no entró Diez en esta disquisición. El alcalde se limitó a exponer que «tiene que haber unos informes técnicos», además de que reseñó que se debe valorar «el coste de oportunidad de la medida y saber lo que se supone mantener algunos servicios públicos no esenciales de esa manera». «A priori, no soy partidario de esa municipalización, pero que cada uno lo exprese donde lo tiene que expresar», repitió.

El desafío a UPL lo llevó el alcalde más allá. «Bueno, es una moción, así que tampoco compromete a nada», se burló Diez, quien necesita a los leonesistas para aprobar el presupuesto de 2026 que aún no ha sacado.