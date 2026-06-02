El mercado laboral rompe el suelo de los 20.000 parados en León por primera vez desde 2008

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paro registrado en la provincia de León descendió en mayo en 372 personas, un 1,84% menos que el mes anterior, situándose en 19.827 desempleados. Se trata de la primera vez desde antes de la crisis económica de 2008 que la provincia registra menos de 20.000 personas inscritas en las oficinas de empleo en un mes de mayo.

En comparación con el mismo mes del año anterior, el desempleo se redujo en 1.011 personas, lo que supone un descenso interanual del 4,85%. La evolución confirma la tendencia positiva que viene registrando el mercado laboral leonés durante los últimos años y consolida los niveles más bajos de paro de la última década.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, ha valorado estos datos como “una muestra de la fortaleza del mercado laboral leonés y del efecto de las políticas que están impulsando la creación de empleo estable y de calidad”. Asimismo, ha destacado que “por primera vez en muchos años León baja de la barrera de los 20.000 desempleados en un mes de mayo, un dato especialmente significativo que refleja una evolución positiva y sostenida del empleo en la provincia”.

Por sectores, el descenso del desempleo fue generalizado. El mayor recorte se registró en el sector servicios, con 374 personas menos en paro, coincidiendo con el inicio de la temporada turística y el incremento de la actividad vinculada a la hostelería y el comercio. También descendió el desempleo en la industria (-21), la construcción (-7) y la agricultura (-5). Únicamente aumentó en el colectivo sin empleo anterior (+35).

Por perfil, las mujeres continúan representando la mayor parte de las personas desempleadas en la provincia, con 11.166 paradas, lo que supone el 56,3% del total, frente a 8.661 hombres. En cuanto a la edad, el paro juvenil se mantiene contenido, con 1.812 menores de 25 años inscritos como demandantes de empleo.

La contratación también registró una evolución positiva durante mayo. En la provincia se firmaron 8.234 contratos, 504 más que en abril, lo que supone un incremento mensual del 6,52%. De ellos, 3.218 fueron indefinidos, que representan el 39,1% del total de la contratación registrada.

En materia de protección social, un total de 14.060 personas percibieron prestaciones por desempleo en la provincia, mientras que el gasto destinado a estas ayudas alcanzó los 15,95 millones de euros. La cuantía media de la prestación contributiva se situó en 985,4 euros mensuales.

Alaiz Moretón ha subrayado que estos datos “animan a seguir trabajando para consolidar la creación de empleo, mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes y reducir las desigualdades que todavía persisten en el acceso al mercado de trabajo”.