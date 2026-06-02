Un choque por alcance entre dos coches deja un herido en León

El Paseo de la Condesa de Sagasta fue la zona del siniestro. DL

Un accidente de tráfico en Condesa de Sagasta, a la altura del número 26, en León ha dejado un herido.

Los hechos ocurrieron a las 17.00 horas, cuando el 112 fue informado de la colisión de dos turismos por alcance.

El Servicio de Emergencias dio aviso a Policía Local, que a su llegada al lugar y solicitó asistencia para una persona, un varón de unos 30 años, con dolor cervical.

Se avisó a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recurso para atender al herido.