Interior congela el dinero del cuartel de la Guardia Civil en Villaobispo desde hace seis años

Lo que nació como una respuesta de urgencia hace seis años para modernizar las infraestructuras de la Guardia Civil en el alfoz de León corre el riesgo de convertirse en un agravio histórico por la desidia del Gobierno central.

El futuro cuartel de la Guardia Civil en Villaobispo de las Regueras —diseñado para sustituir y trasladar el actual y saturado puesto de Armunia— parece haberse borrado de las prioridades del Ministerio del Interior. Sin embargo, la parálisis administrativa de Madrid contrasta con el acelerón definitivo que ha dado el Ayuntamiento de Villaquilambre para dejar los terrenos completamente listos.

Precsiamente, el equipo de Gobierno municipal aprobó ayer un potente plan de inversiones que incluye una partida de medio millón de euros para entregar en bandeja, ya urbanizada, la parcela del acuartelamiento. Y la adecuará con recursos propios tras completar la venta de seis franjas de terreno en Villamoros y Villarrodrigo.

Con dinero sobre la mesa y los trámites jurídicos y urbanísticos resueltos a nivel local, el municipio quiere desarmar cualquier justificación técnica por parte del Estado para seguir retrasando la obra.

El proyecto no nació de una promesa menor. En 2009, el entonces delegado del Gobierno en CyL, Miguel Alejo, confirmó a Villaquilambre como el municipio idóneo donde trasladar el puesto de Armunia en premio a su expansión poblacional, y, tras decenas de vicisitudes, el compromiso oficial se produjo el 11 de septiembre de 2019. Ese día, la delegada del Gobierno Mercedes Martín, junto al general jefe de la Guardia Civil en la comunidad, Clemente García anunciaron el acuerdo.

El plan del Ministerio de Interior consistía en integrar este nuevo cuartel en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (2019-2025), un macroprograma dotado con 600 M€. El Gobierno justificó textualmente la necesidad de la obra para «dignificar» el espacio de trabajo de las fuerzas de seguridad y dotar a los agentes de «unas condiciones dignas» para el desarrollo de sus funciones, ya que el edificio de Armunia, de tres plantas, se había quedado pequeño y obsoleto.

Aquella dotación presupuestaria inicial, sin embargo, se ha esfumado de los planes plurianuales de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), que actualmente mantiene a Villaquilambre fuera de sus actuaciones prioritarias en la provincia de León.

La Guardia Civil de León asegura «desconocer» los planes de Madrid. En el caso más optimista, el dinero estaría en la «hucha congelada» hasta que el suelo se ceda urbanizado, ya que el sistema de financiación pública no deja consignar un presupuesto cerrado para una obra concreta como la de Villaobispo en el BOE hasta que la finca esté registrada a nombre de Interior. Los euros para la construcción se desbloquearían (vía Siepse) en el nuevo plan estratégico 2026-2034 cuando el Ayuntamiento entregue al ministerio la parcela con las aceras y farolas en regla. Eso sí, si los 28,5 M€ que asigna a CyL no se han gastado ya en otros equipamientos.

Un edificio para la seguridad de 63.000 vecinos de 11 municipios

El futuro cuartel de Villaobispo se diseñó para dar cobertura al alfoz, un territorio clave y en constante ebullición demográfica integrado por 11 municipios, 63.000 vecinos y 700 kilómetros cuadrados. La parcela elegida por los propios mandos de la Guardia Civil en 2019 garantiza unos accesos rápidos a las vías de comunicación como la ronda Este para patrullar un vasto entorno residencial y rural. Con la urbanización municipal en marcha, la pelota vuelve de forma dramática al tejado de Interior, atrapado en la contradicción de exigir instalaciones dignas mientras congela los proyectos que los ayuntamientos le sirven en bandeja de plata.

Bogaris se encargará de la urbanización y los accesos del SUR-29 con 7 millones

La Junta de Gobierno de Villaquilambre dio luz verde ayer a tres pasos claves en el desarrollo del sector SUR-29. El propio Ayuntamiento asumirá la urbanización de la parcela para el futuro cuartel de la Guardia Civil, mientras la empresa Bogaris se encargará con 7 M€ de la urbanización interior de la gran bolsa de terreno, con sus viales, aceras, farolas y conexiones y también de la mejora exterior para ensanchar el Camino del Vago. Pese a que el plan original del Ministerio 2019-2025) recogía el compromiso del despliegue del cuartel, Armunia sigue soportando de forma precaria la seguridad del alfoz mientras la parcela de Villaobispo sigue vacía.