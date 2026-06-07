El Cueto del Moro despega y suma sus primeras 50 licencias tras 18 años

El ambicioso plan urbanístico para el Cueto del Moro, un amplio territorio que escala desde la falda de Carbajal de la Legua a la carretera de Asturias, y que empezó a hilarse cuando los vientos de la construcción soplaban fuertes hace 18 años, despega por fin y suma sus primeras 50 licencias para levantar adosados, pareados y chalés individuales, según confirman fuentes del sector.

Tras mil y una vicisitudes y 13 millones de urbanización, el Ayuntamiento de Sariegos recepcionó las obras de sus casi medio millón de metros cuadrados el 30 de mayo de 2025, pero al Cueto aún le costó despertar varios meses.

Ahora, con medio centenar de peticiones, ya puede comenzar a desplegar el que será el sexto pueblo de Sariegos, ya que tras Carbajal, Pobladura, Sariegos pueblo y Azadinos, en 2021 Monteleón y sus 800 habitantes se convirtieron en la quinta localidad tras unirse con acera con el núcleo urbano del municipio, y el Cueto del Moro, con capacidad para salpicar su extenso terreno con hasta 571 viviendas, está llamado a convertirse en un auténtico pueblo más.

La preparación del sector comenzó hace 18 años con el movimiento de tierras, el soterramiento de una línea de alta tensión y la demolición de los once chalés situados junto a la N-630, en las inmediaciones de La Copona. Esas viviendas habían sido incluidas por la Junta en su plan regional de Actuaciones Urbanísticas Irregulares y, aunque el Ayuntamiento entendía que difícilmente podían ser ilegales, «porque se construyeron antes de 1975, cuando no existían leyes que prohibían construir en terrenos rústicos», lo cierto es que incumplían la distancia mínima de retraerse cincuenta metros lineales de la carretera.

Un hándicap que obligó a su derribo siguiendo las especificaciones de la Junta cuando aprobó el plan parcial. La crisis tambaleó en 2007 este proyecto que ahora está en manos de cuarenta propietarios minoritarios, la empresa Priconsa (33%) y Altamira (33%). Denuncias y parones mediante, la junta de compensación volvió a desplegar la bandera de «a toda vela» tras numerosos obstáculos en 2017, y remataron las tareas de urbanización del Cueto del Moro colocando los últimos tubos del colector, las conducciones de luz, gas y agua.

El depósito ya estaba construido, con una profundidad de 545 metros, al igual que un vial de subida desde la localidad de Carbajal a la N-630, con la que conecta a la altura de la rotonda del hospital Monte San Isidro. El Ayuntamiento recepcionó el sector con la vista puesta en poder abrir al tráfico esa carretera de doble dirección y 700 metros, que evita un gran rodeo a los conductores en su salida hacia Asturias. Para dar mayor fluidez, en la avenida de León ya se ha habilitado una glorieta de distribución del tráfico.

El nuevo vial en cuesta que asciende por el Cueto del Moro hasta la vía de servicio paralela a la N-630 permite llegar al subterráneo también con rotondas que enlazan con el Hospital Monte San Isidro y el polígono industrial del municipio vecino de Villaquilambre hacia la N-630.

Las 19 hectáreas de pinar también han pasado a manos del Consistorio, al igual que 67 fincas edificables y lo hará la futura zona verde que se habilitará junto a la carretera de Asturias, en concepto de aprovechamientos. Un pinar que aún posee el pabellón de caza que usaba la familia del conde de Gaviria.

El sector del Cueto del Moro, por fin, ha salido del horno.