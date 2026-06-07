Ningún docente quiere dirigir siete centros educativos de León para el próximo curso

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Asumir la dirección de un centro educativo no es tarea fácil. A las cuestiones docentes se suman las tareas burocráticas y muchos descartan esta opción salvo por la posibilidad de ganar algún punto para ir acercándose a un puesto de trabajo que se ajuste a sus objetivos. El cargo, que tiene un duración de cuatro años (más la opción de dos prórrogas de dos años cada una), se renovará o cambiará de cara al próximo curso en 26 colegios e institutos junto con dos centros de formación de personas adultas. Para todos ellos se han postulado exactamente cuarenta docentes, pero muchos coinciden en solicitar el mismo, con lo que de esos 26, siete de ellos no tienen ningún aspirante, ningún docente que se haya postulado a su dirección de cara al próximo curso.

En la provincia de León hay actualmente 122 colegios públicos, de los que 43 son lo que se conoce como centros rurales agrupados, es decir, un mismo colegios que tiene ramificacones en diferentes pueblos que dependen de un centro de referencia. A todos ellos hay que sumarles 42 institutos. Este año, se enfrentan al proceso de cambio —o reelección— en 26 centros, ya que el proceso no se realiza en todos los colegios e institutos a la vez.

Tradicionalmente son los centros o colegios más alejados los que despiertan poco interés entre los docentes, sin embargo, de cara al próximo curso, destacan tres institutos, dos de ellos en la capital leonesa y otro más en Ponferrada; grandes núcleos de población que generalmente acaparan aspirantes. En la ciudad de León se encuentran en esta situación el Legio VII y el Ordoño II, dos centros de los más populosos, mientras que en Ponferrada el instituto que no cuenta con ningún candidato a la dirección es el Europa.

En el caso de los colegios no el Antonio Justel de Castrocontrigo, el Santa Ana de Silván, el Santa Bárbara de Matarrosa del Sil y el Centro Rural Agrupado de Posada de Valdeón se encuentran en esta situación, ningún docente se ha postulado para dirigirlos.

Desde los sindicatos siempre han incidido en lo poco atractivo que resulta el cargo para los docentes, ya que a la carga burocrática y los sinsabores del puesto con alumnos y familias, además de la escasa retribución, se añade el poco respaldo de la administración educativa para desarrollar la labor de gestionar un centro educativo, un complejo entrado con muchas ramificaciones que van más allá de las mermamente educativas.

Dos colegios que se encuentran con cuatro aspirantes a su dirección de cara al próximo curso, ambos en la ciudad de León: Cervantes y Antonio González de Lama. Destacan en el listado los otros dos a los que también se han postulado otros cuatro candidatos, porque ambos están en pueblos. Por un lado, Alija del Infantado, que está a una hora de León y poco más de 20 minutos de Benavente, lo que puede ser un tirón para el profesorado de Zamora. El otro con cuatro «novias» es Noceda, a media hora en coche de Ponferrada y a 15 de Bembibre.

El resto de los colegios en los que se elegirá a director son el Teodoro Martínez Gadañón, de San Andrés del Rabanedo; el Martín Montreal, de Veguellina de Órbigo; Manuel A. Cano Población de Cistierna y el Valentín García Yebra, de Ponferrada. Los centro rurales agrupados son La Abadía de Carracedelo; Villager de Lacina; Valle del Duerna, en Destriana; Quilós; Santa Bárbara de Torre del Bierzo; Tres Ríos de Villanueva de Carrizo y los institutos Eras de Renueva de León; Virgen de la Encina de Ponferrada y el Obispo Argüelles de Villablino. Forman parte del proceso este año también los centros de personas adultas Lyda de Astorga y Sierra Pambley de Villablino. En 2023, el proceso, se celebró en 69 centros y a 19 de ellos no se postuló ningún docente. En estos casos, Educación negocia con la plantilla y, si no, elige directamente a un candidato.