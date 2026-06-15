Una ilegalidad de la Seguridad Social vuelve a quitar o rebajar el IMV a miles de familias por error

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Miles de familias vulnerables en España se han encontrado este mes con una sorpresa amarga en su cuenta bancaria: la Seguridad Social les ha reducido o directamente suprimido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque recibieron una ayuda autonómica o el Bono Alquiler Joven. Un fallo sistémico que, lejos de resolverse, se repite anualmente pese a la jurisprudencia clara del Tribunal Supremo.

La mecánica es conocida y predecible. La Seguridad Social revisa automáticamente el IMV actualizando los ingresos del año anterior. Cuando el beneficiario declara en la renta las subvenciones recibidas para pagar el alquiler, estas aparecen como ganancias patrimoniales. El sistema informático las suma como si fueran recursos ordinarios y, si la media mensual supera el umbral de la unidad de convivencia, reduce la prestación de forma proporcional o la extingue.

Ayudas finalistas que Hacienda registra… y la Seguridad Social castiga

Toda ayuda al alquiler, sea autonómica o estatal, debe tributar en la declaración de la renta como ganancia patrimonial. No se trata de un error de Hacienda, sino de una clasificación legal. Sin embargo, aquí surge el problema: la normativa del IMV excluye expresamente estas ayudas del cómputo de rentas porque son finalistas (solo pueden destinarse al pago del alquiler) y no aumentan realmente la capacidad económica de la persona para cubrir necesidades básicas.

A pesar de ello, el cruce automático de datos entre Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social no distingue. El algoritmo ve un incremento en “ganancias patrimoniales” y aplica el tijeretazo. No diferencia entre cobrar una ayuda para no perder la vivienda y ganar un premio o vender acciones. Es un fallo ciego que afecta a los más necesitados.

Este bucle administrativo ya ha sido condenado por el Tribunal Supremo. En sentencias recientes (como las de principios de 2026), el Alto Tribunal ha unificado doctrina: las ayudas públicas a la vivienda son plenamente compatibles con el IMV y su cómputo como renta supone una ilegalidad. Recibir una subvención para el alquiler no te hace “más rico”; simplemente evita la exclusión residencial, un derecho constitucional.

Otro año perdido: el drama de las familias afectadas

Para muchas unidades de convivencia, el IMV es la única red de seguridad. Cuando llega la bajada inesperada, se genera un efecto dominó: retrasos en el pago del alquiler, acumulación de deudas, estrés y, en casos extremos, riesgo de desahucio. Y lo más indignante es que se repite cada año. Beneficiarios denuncian en redes y foros que es “la segunda o tercera vez” que les ocurre, obligados a reclamar y esperar meses para que se regularice.

La crítica es directa a la Administración: con los medios tecnológicos actuales, es inaceptable que un sistema tan sensible siga cometiendo el mismo error de forma recurrente, obligando a los ciudadanos más frágiles a navegar por laberintos burocráticos para recuperar lo que ya les corresponde por ley.

Cómo reclamar y recuperar tu prestación

Si te han reducido o eliminado el IMV por este motivo, actúa rápido. Tienes 30 días hábiles desde la notificación para presentar una reclamación previa ante el INSS:

1. Redacta un escrito fundamentado citando el artículo 18 de la Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital y la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 2026 que excluyen las ayudas finalistas de vivienda).

2. Adjunta documentación clave:

• Resolución de concesión de la ayuda autonómica.

• Certificado de cobros emitido por la comunidad autónoma.

• Contrato de alquiler.

• Copia de la declaración de la renta donde aparece la ganancia patrimonial.

3. Presentación: Preferiblemente por Sede Electrónica de la Seguridad Social (con Cl@ve o certificado digital) o en registro presencial con cita previa.

Además, aporta inmediatamente a la Seguridad Social la resolución de la ayuda en cuanto la recibas para evitar el problema en futuras revisiones. En casos complejos, consulta a un graduado social o servicios sociales.

Un sistema que debe cambiar

Este error no es un caso aislado: refleja una falta de coordinación entre administraciones y un diseño digital que prioriza la automatización sobre la realidad social. Mientras el Gobierno presume de protección social, miles de personas pierden temporalmente su principal ingreso por un tecnicismo burocrático que los tribunales ya han corregido.

Las ayudas al alquiler existen precisamente para complementar protecciones como el IMV, no para penalizarlas. Es hora de que la Seguridad Social implemente filtros específicos que reconozcan las subvenciones finalistas y evite este sufrimiento anual innecesario.