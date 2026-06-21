Un catálogo de 58 ‘pesos pesados’ lidera la economía leonesa, la más diversificada de CyL

En un mercado global cada vez más competitivo y exigente, el ingenio, el campo y la industria de León demostraron que saben jugar en la división internacional. Aunque el comercio exterior atravesó meses complejos en 2025, la provincia presumió de una fortaleza envidiable gracias a una cesta de exportaciones muy diversificada —la mayor de toda la comunidad —, liderada por un grupo de auténticos «pesos pesados».

Lejos de depender de un único sector monocultivo —como ocurre en otras provincias de CyL ligadas a la automoción o a un solo tipo de industria—, el tejido empresarial leonés compitió fuera de sus fronteras con un catálogo amplio, equilibrado y de alta especialización, según el informe de la Cámara de Comercio bajo la dirección del catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de León, José Luis Placer.

El documento sitúa el umbral de la relevancia exportadora en los artículos capaces de superar una facturación anual de 3 M€ en el extranjero. Bajo este exigente criterio, León consolida una división de honor compuesta por 58 productos estrella. Juntos, estos «gigantes» sumaron un valor de 1.303,87 M€, el 90,7% de toda la exportación provincial.

La distribución sectorial de este selecto grupo es el mejor reflejo de la diversificación: está integrado por 23 productos agroalimentarios de alto valor, 10 de las industrias química y farmacéutica, 6 de la fundición de hierro y acero, 5 del sector metalúrgico y 4 de vidrio especial, junto al cemento, la madera, la pizarra, la maquinaria pesada, el material eléctrico, el calzado e incluso la confección textil.

En la cúspide de la pirámide exportadora se mantienen dos productos capaces de romper la barrera psicológica de los 100 M€ anuales, seguidos muy de cerca por el sector lácteo. El primero es el cable eléctrico, que se mantiene un año más como el rey indiscutible de la economía leonesa.

Pese a sufrir un leve ajuste a nivel global por los vaivenes de la demanda en Estados Unidos, República Dominicana y Francia, cerró 2025 con una facturación exterior de 200,59 M€ (frente a los 203,89 millones del año anterior).

El segundo son las partes de motores y máquinas motrices, tras su espectacular despegue del último año hasta los 136,45 M€, al ganar 83,7 M€ más y recortar distancias con el sector eléctrico.

El queso industrial es el gran estandarte agroalimentario de la provincia. En un año negro para la carne y los dulces, las queseras leonesas sacaron músculo en los lineales internacionales y elevaron sus registros hasta los 85,8 M€ (mejorando los 84,06 millones de 2024).

La zona noble de la tabla (aquella que se mueve entre los 25 y los 50 M€ anuales) muestra la convivencia de sectores maduros con industrias emergentes. La pizarra natural retuvo la cuarta posición con 84,52 M€; una cifra meritoria porque sufrió un retroceso de casi 12 M€ por el enfriamiento del sector de la construcción y las reformas en Francia (-5,7 M€) y el Reino Unido (-2,5 M€). En esta misma franja resisten con fuerza las vidrieras aislantes de paredes múltiples (36,8 M€), la madera contrachapada (34,6, impulsada por los Países Bajos) y la carne de bovino fresca (32,78 millones).

Incluso en los tramos inferiores, el informe aprecia nichos que aportan millones a la estabilidad a León, como el calzado de gama media-alta, que generó 9,47 M€ en el exterior; las castañas, asentadas con 8,19 M€; el cemento Portland, que escaló hasta 8,33 M€; o los antibióticos, que aportaron 6,61 M€. Esta rica infraestructura comercial demuestra que, si bien la economía leonesa sufre cuando socios tradicionales como Portugal o Francia flaquean, posee los suficientes recursos para que la caída de uno no arrastre al conjunto de León.

Asia y Portugal dinamitan el mercado agro con menos compras de porcino y productos de panadería

No todo fue optimismo en el exterior el año pasado, ya que el superávit comercial leonés pasó de los holgados 523 M€ de beneficio en 2024 a unos ajustados 102 M€ al cierre de 2025 al bajar la cifra de ventas en 196,5 M€ y quedarse en 1.438 M€, y subir la de importaciones, que sumaron 224 M€ más para alcanzar un récord histórico de 1.336 millones. El informe de la Cámara de Comercio revela que 436 productos redujeron sus ventas en el exterior, frente a solo 285 que lograron incrementarlas. El verdadero lastre de la balanza comercial leonesa se localizó en el sector agroalimentario, cuyas pérdidas conjuntas superaron los 213 millones de euros.

Dos factores resultaron letales: la caída de la demanda de carne de porcino en los mercados asiáticos (Corea del Sur, China y Japón) y un desplome generalizado de las compras de Portugal. El país vecino, socio histórico de la economía leonesa, redujo drásticamente sus pedidos de panadería y galletería (con una merma de 28 millones), helados (-11,2 millones) y yogures, que prácticamente desaparecieron del mapa exportador al pasar de rozar los 12 Me en 2024 a unos testimoniales 450.000 euros en 2025. Estas cifras demuestran que León no depende de una sola carta. Cuando un sector flaquea, otro saca el escudo.

El talento de los trabajadores leoneses viaja empaquetado en forma de tecnología para aviones en EE UU, en botellas de vino que se descorchan en Europa o en cristales que aíslan del frío a miles de hogares extranjeros.