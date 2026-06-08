El hambre industrial de EE UU dispara las ventas de maquinaria y motores leoneses

En un año marcado por la contracción de los mercados tradicionales y el retroceso generalizado de las ventas exteriores de la provincia, el tejido tecnológico, metalúrgico y biofarmacéutico de León ha emergido como el gran dique de contención de la economía local.

Frente al desplome del sector agroalimentario convencional, las industrias de alto valor añadido y base tecnológica no solo han resistido la tormenta, sino que han firmado un ejercicio de crecimiento histórico en 2025, lo que demostró una robustez operativa y competitiva extraordinaria en el escenario global. El gran motor del año fue, sin discusión, el sector de la maquinaria y los aparatos mecánicos.

Según los datos del informe de comercio exterior elaborado por la Cámara de Comercio de León bajo la dirección del catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados, José Luis Placer, este sector registró un espectacular incremento neto de 88,94 M€.

El grueso de este hito sin precedentes corresponde a la rúbrica de partes de motores y máquinas motrices, que experimentó un crecimiento vertical al pasar de facturar 52,7 M€ en 2024 a 136,45 millones en 2025. Detrás de este incremento de más de 83,7 M€ se encuentra el hambre industrial de Estados Unidos, un mercado hipercompetitivo que acaparó por sí solo 70,77 M€ de las nuevas ventas leonesas, que se complementa por la irrupción de pedidos desde destinos tan diversos como Kosovo (+8,54 millones) y Brasil (+3,71 millones).

La otra gran noticia del año económico leonés lleva el sello de sus laboratorios. Las exportaciones de vacunas veterinarias se dispararon en 20,82 millones de euros en solo doce meses, desde los 14,09 millones de 2024 a consolidar un mercado de 34,91 M€ en 2025.

Este salto cualitativo confirma a León como uno de los polos biofarmacéuticos de referencia en el sur de Europa, al expandir sus tratamientos ganaderos y de mascotas hacia mercados clave como Polonia (+5,19 millones), Brasil (+3,16 millones) y Paraguay (+2,96 millones) y mantener su posición en Portugal (+2,67 millones).

A este éxito de la ciencia local se sumaron otros productos de alta tecnología química, como los tiocompuestos orgánicos —que pasaron de unas ventas testimoniales de 230.000 euros a facturar 10,67 M€, concentrados casi íntegramente en el mercado de la India— y los azúcares químicamente puros, que inyectaron 14,22 Me gracias a la demanda exclusiva de Alemania.

El análisis detallado del dossier revela que la reactivación de la industria pesada también tuvo un pilar fundamental en el sector metálico, que sumó 8,38 millones de euros de incremento global.

En este apartado destacan con luz propia las chapas y tiras de aluminio, un producto de alto tonelaje que escaló hasta los 67,16 millones de euros gracias al fuerte repunte de los pedidos procedentes de Marruecos (+3,52 millones), Canadá (+2,32 millones) y Alemania (+1,85 millones). Del mismo modo, los accesorios de tubería de cobre refinado sumaron intensidad comercial y ganaron terreno en los mercados francés y portugués de forma simultánea.

Superávit de 102 millones

La balanza de comercio exterior de León se mantuvo positiva el año pasado con 102 millones de superávit, a pesar del movimiento de péndulo que hizo descender las exportaciones en 196 millones (pero alcanzaron los 1.438 millones) y elevó las importaciones en 224 millones (que se situaron en 1.336 millones).

El comercio exterior no fue ajeno a los principales movimientos de las guerras y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que encareció materias como el cobre un 35%, el aluminio un 40% y los derivados del petróleo (plásticos) un 50%. Esos incrementos y la escasez afectaron a las exportaciones e importaciones, así como los vaivenes del cliente Portugal.

Vides leonesas.dl

Suiza encumbra el vino de León

El sector vitivinícola logró erigirse en la gran excepción del maltrecho bloque agroalimentario. El vino de León esquivó con maestría las dificultades arancelarias e inflacionarias y anotó un incremento exterior de 12,06 millones de euros el año pasado, de modo que logró fijar una facturación internacional total de 45,04 millones de euros.

El gran artífice de este avance fue el mercado de Suiza, cuyos consumidores y distribuidores absorbieron 11,39 millones de euros del crecimiento total y permitieron consolidar el producto leonés en el segmento de alta calidad del país helvético.

Las exportaciones bajaron singularmente el año pasado arrastradas por Portugal, ya que, principalmente, se dejaron de vender desde León a ese país productos de agroalimentación (carne, conservas, cereales) y químicos (de limpieza, pañales, higiene personal, perfumes, capilares), con algunos de ellos quedándose a cero. Ese descenso podría deberse «a un cambio de las plataformas logísticas que distribuyen desde aquí», según el catedrático José Luis Placer. Pese a las fluctuaciones, el sector agroalimentario leonés lideró las exportaciones desde la provincia con ventas de 438 millones, seguida de los productos eléctricos (205 millones).