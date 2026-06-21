La ambulancia que obró el milagro con la víctima del machetero de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La presencia por casualidad de un operativo de Emergencias Sanitarias que se encontraba junto a la dotación del Cuerpo Nacional de Policía que acudió a atender el incidente con machetes de Mariano Andrés evitó que la víctima de la puñalada en el pecho muriera en el suceso. Los hechos ocurrieron hace un mes, pero no pudieron esclarecerse hasta casi 15 días después, porque uno de los autores del ataque con arma blanca permaneció oculto en diferentes emplazamientos para evitar la acción policial, a pesar de que había sido identificado desde un primer momento, y de que se tenía constancia de que sobre el recaía, la autoría de los hechos más graves. Pese a que en principio se le acusó de un homicidio en grado de tentativa, la jueza instructora, determinó su libertad provisional, después de haber sido encarcelado. La resolución del asunto fue especialmente complicada por tratarse los detenidos de dos personas especialmente familiarizadas con estas situaciones. De hecho, el joven, que ha sido puesto de nuevo en la calle, ya había tenido algún enfrentamiento con la víctima, aunque no de consecuencias tan graves. Fuentes cercanas a los hechos han explicado a este periódico que, de no haber mediado la rapidísima intervención de los efectivos sanitarios, el herido hubiese perdido la vida, sin remisión, porque los daños que presentaba eran tan sumamente graves que hubiera ocurrido un fatal desenlace con toda seguridad. Una patrulla Z de la Policía Nacional fue alertada aquella noche para que acudiese a Mariano Andres ante la presencia de un grupo de alborotadores, que estaba generando un incidente. En aquel momento había una ambulancia junto a los policías, que se ofreció de forma totalmente voluntaria para acudir al lugar por si se producían complicaciones. Fue esta decisión, la que salvó la vida de la víctima en un momento tan crítico.