La ITV lo confirma: este cambio afecta a propietarios de furgonetas camper

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La ITV de las furgonetas camper ha entrado en una fase de mayor claridad normativa tras la publicación de la Instrucción PROT 2026/04 de la Dirección General de Tráfico. Este documento, difundido en 2026, no crea un 'nuevo impuesto' ni una inspección específica para campers, sino que unifica el criterio de periodicidad en función de la categoría que figure en la ficha técnica del vehículo.

El punto clave es este: una furgoneta camper no se trata igual a efectos de ITV si está clasificada como autocaravana (categoría M) o como furgón vivienda (categoría N). Esta diferencia, que ya existía en la práctica, es la que determina los plazos de inspección y la carga de revisiones a lo largo de la vida útil del vehículo.

Qué establece realmente la normativa PROT 2026/04

La instrucción PROT 2026/04 fija un marco interpretativo que separa claramente dos grandes grupos. Por un lado, las autocaravanas clasificadas como categoría M1 siguen el régimen habitual de turismos: primera ITV a los 4 años, después cada 2 años hasta los 10, y posteriormente con periodicidad anual.

Todo depende de cómo sea tu furgoneta camperizadaGetty Images

Por otro lado, las furgonetas camperizadas clasificadas como categoría N1 (habitualmente derivadas de vehículos comerciales) tienen un calendario más exigente. Según los criterios técnicos recogidos en guías de inspección actualizadas en 2026, su frecuencia se organiza así: primera ITV a los 2 años, cada 2 años hasta los 6, anual hasta los 10 y, a partir de ahí, inspección cada 6 meses.

Este punto es relevante porque muchas campers no están homologadas como autocaravana, sino como furgón vivienda. Esa clasificación no depende del uso cotidiano, sino de cómo figure en la tarjeta ITV tras la homologación y las reformas realizadas.

Además, la normativa recuerda que elementos como instalaciones de gas, mobiliario fijo o modificaciones estructurales siguen siendo objeto de inspección dentro del proceso habitual de ITV cuando están incluidos en la ficha técnica.

¿Cómo afecta esto a los propietarios de furgonetas camper?

El impacto real de la PROT 2026/04 no está en un “cambio sorpresa”, sino en la importancia de la clasificación correcta del vehículo. Dos campers aparentemente iguales pueden tener calendarios de ITV completamente distintos si una está registrada como M1 y otra como N1.

Esto afecta directamente a la planificación de mantenimiento, costes y frecuencia de visitas a la estación ITV. También tiene implicaciones prácticas en el mercado de segunda mano, donde la ficha técnica se convierte en el documento clave para entender la carga de inspecciones futuras.

Otro punto relevante es la homologación de reformas. Si una camperización no está correctamente reflejada en la documentación, el vehículo puede quedar sujeto a una categoría más restrictiva sin que el propietario lo haya previsto. Por eso, la coherencia entre la transformación real del vehículo y su registro oficial es determinante para evitar problemas en inspección.

En conjunto, la normativa no introduce una 'nueva ITV para campers', sino que refuerza un sistema ya existente basado en categorías técnicas. El foco se desplaza hacia algo más estructural: cómo está clasificado el vehículo en su ficha y qué implicaciones tiene eso a largo plazo.