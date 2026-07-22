Las autoescuelas explotan tras ocho años sin examinadores suficientes y 3.500 aspirantes bloqueados sin poder sacarse el carné

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Ocho años con problemas en la plantilla de examinadores de la Dirección Provincial de Tráfico: bajas, jubilaciones y vacantes sin cubrir, sin acceso al plan de refuerzo y con una bolsa ya que alcanza los 3.500 aspirantes bloqueados, la Asociación Provincial de Autoescuelas de León ha explotado y convoca una gran manifestación para el próximo jueves 31 de julio.

A la protesta acudirán vehículos de todo tipo, ya que la paralización de los exámenes no solo afecta a los jóvenes que quieren sacarse el carné sino que tiene una fuerte impacto en áreas profesionales como las ligadas al transporte, de viajeros o mercancías, pero también logística o a profesiones vinculadas a las Fuerzas Armadas o los bomberos, que necesitan permisos concretos para poder ingresar.

La provincia cuenta ahora con cuatro examinadores en activo, cuando las necesidades de León y Ponferrada exigen al menos seis, a los que se sumaría un coordinador. “Es una situación ya estructural que se sigue agravando “, relata el vicepresidente de la asociación, Miguel Ángel López, quien ha denunciado que ha habido incluso aspirantes que han perdido la vida tasa porque el tiempo de espera ha superado los seis meses previstos.

La media de espera ahora en León para presentarse al examen práctico, tras superar el teórico, supera los tres meses y las autoescuelas remarcan que está situación depende “de un servicio público” y que es consecuencia “de la falta de una planificación estable, de la dimensión de la plantilla y de no ocupar las vacantes”.

Las exigencias de las autoescuelas a la DGT incluyen que se cubran todos los puestos en León, que se implante un sistema ágil para sustituir las bajas laborales y las jubilaciones, un plan extraordinario para reducir la bolsa actual acumulada, una planificación diferenciada para la provincia atendiendo a sus necesidades concretas y una mesa de seguimiento de la que formen parte Tráfico y el sector para analizar la evolución de los pasos que se vayan dando.

El secretario general de la Fele, Enrique Suárez, dio el máximo apoyo de la patronal al sector de las autoescuelas a las que recuerda que ya viven una situación crítica como consecuencia de las cargas fiscales y el aumento del precio del carburante.