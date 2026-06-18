Fiestas de San Juan y San Pedro en León: programa completo del jueves, 18 de junio

Los talleres de manualidades del programa ‘es.pabila’. DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

De 17:30 a 1:00 h Programa Es.Pabila. Talleres de pilates, pulseras, Toka 4 y bailes. Lugar: Espacio Vías. Entrada gratuita. De 12 a 30 años.

De 18:00 a 00:00 h Torneo de Pádel Máster MG Mundodestinos. Organizado por Pádel Park León en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

19:30 h Voces a escena. Ruth Marcos y alumnos de Canto Moderno de la EMMUDAE. Casa de Cultura de Armunia. C/ Juan Bosco, 33. Línea Bus 1.