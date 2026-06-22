Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 en León: programa completo del lunes, 22 de junio

Imagen del cantante Huecco, que el sábado actuará en Valencia de Don Juan.

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De 9:30 a 14:00 h Campus de Fútbol Diego Calzado. Organiza Fútbol Base León y Olímpico de León en sus instalaciones. Inscripciones en https://www.olimpicodeleon.com/ o en el recinto.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 20:30 h Jornada de Deportes Autóctonos Fiestas San Juan y San Pedro del Club Deportivo Polígono X en las modalidades de rana, bolo leonés, tarusa, monterilla, petanca y billar romano. Organiza el Club Polígono X. Bolera cubierta Polígono 10. C/ Moisés de León.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

De 18:00 a 19:00 h Festival de Sevillanas I. Espectáculo de sevillanas con el grupo de Lunares de León. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

De 19:00 a 21:00 h Baile para Mayores con MAYORTEKA. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

De 19:00 a 20:30 h León de fiesta con 9TV. Programa de televisión en directo con entrevistas, actividades, actuaciones, sorteo de regalos. Acude a ver cómo se graba la televisión en directo y llévate regalos. Además, tus pequeños podrán disfrutar de juegos y actividades infantiles como pintas caras, cochecitos de pedales, futbolín, dardos, simuladores, fútbol chapa, etc. Organizado por 9 Televisión. Centro Comercial Espacio León.

19:30 h Concierto de la Agrupación Folk de la Escuela de Música de Valverde de la Virgen en el Teatro San Francisco.

19:30 h Pasarela León Moda 26. Organiza la agencia de modelos y azafatas CPI. Colabora Museo Casa Botines. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

20:00 h Día de la Identidá Llionesa. Presentación del acto por parte del presidente de Conceyu País Llionés, Carlos Cerra. Plaza Mayor. Actuación de los grupos leoneses:

20:00 h Xeitu, con pasacalles: Surcos y Zarzagán

21:00 h Tolinches

22:00 h Solito Trovador

23:00 h D’Urria

20:30 h Concierto Asociación Coral y Recreativa Ordoño II. Iglesia San Juan de Regla. C/ Cayo Jesús Fernández Espino.

20:30 h Actuación de la academia de baile Diana Mendoza. Plaza de San Marcelo.

21:00 h Club 100. Actuación de Huecco en Espacio Vías. Con la colaboración de CADENA 100. Entradas con invitación.