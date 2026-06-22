Diario de León

Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 en León: programa completo del lunes, 22 de junio

Imagen del cantante Huecco, que el sábado actuará en Valencia de Don Juan.

Imagen del cantante Huecco, que el sábado actuará en Valencia de Don Juan.

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León

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De 9:30 a 14:00 h Campus de Fútbol Diego Calzado. Organiza Fútbol Base León y Olímpico de León en sus instalaciones. Inscripciones en https://www.olimpicodeleon.com/ o en el recinto.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 20:30 h Jornada de Deportes Autóctonos Fiestas San Juan y San Pedro del Club Deportivo Polígono X en las modalidades de rana, bolo leonés, tarusa, monterilla, petanca y billar romano. Organiza el Club Polígono X. Bolera cubierta Polígono 10. C/ Moisés de León.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

De 18:00 a 19:00 h Festival de Sevillanas I. Espectáculo de sevillanas con el grupo de Lunares de León. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

De 19:00 a 21:00 h Baile para Mayores con MAYORTEKA. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

De 19:00 a 20:30 h León de fiesta con 9TV. Programa de televisión en directo con entrevistas, actividades, actuaciones, sorteo de regalos. Acude a ver cómo se graba la televisión en directo y llévate regalos. Además, tus pequeños podrán disfrutar de juegos y actividades infantiles como pintas caras, cochecitos de pedales, futbolín, dardos, simuladores, fútbol chapa, etc. Organizado por 9 Televisión. Centro Comercial Espacio León.

19:30 h Concierto de la Agrupación Folk de la Escuela de Música de Valverde de la Virgen en el Teatro San Francisco.

19:30 h Pasarela León Moda 26. Organiza la agencia de modelos y azafatas CPI. Colabora Museo Casa Botines. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

20:00 h Día de la Identidá Llionesa. Presentación del acto por parte del presidente de Conceyu País Llionés, Carlos Cerra. Plaza Mayor. Actuación de los grupos leoneses:

20:00 h Xeitu, con pasacalles: Surcos y Zarzagán

21:00 h Tolinches

22:00 h Solito Trovador

23:00 h D’Urria

20:30 h Concierto Asociación Coral y Recreativa Ordoño II. Iglesia San Juan de Regla. C/ Cayo Jesús Fernández Espino.

20:30 h Actuación de la academia de baile Diana Mendoza. Plaza de San Marcelo.

21:00 h Club 100. Actuación de Huecco en Espacio Vías. Con la colaboración de CADENA 100. Entradas con invitación.

✨ FIESTAS DE LEÓN 2026

Programa Completo de San Juan y San Pedro

No te pierdas ningún evento: conciertos, fuegos artificiales, desfiles y las actividades del día a día.

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