Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 en León: programa completo del martes, 23 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

De 9:00 a 19:00 h Campus Gigantes. Organiza Gigantes del Basket, Pabellón La Torre. C/ El Encinar. Inscripciones: www.campusgigantes.com.

De 9:30 a 14:00 h Campus de Fútbol Diego Calzado. Organiza Fútbol Base León y Olímpico de León en sus instalaciones. Inscripciones en https://www.olimpicodeleon.com/ o en el recinto.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

De 18:00 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza por Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

18:30 h Pasacalles con gigantes y cabezudos. Salida desde el Ayuntamiento de San Marcelo. Zona centro. Participa la Asociación de Gigantes y Cabezudos de León ‘A Paso de Gigante’.

18:30 h Día de la Identidá Llionesa en la plaza Mayor con las actuaciones:

20:00 h Cinco Notas

21:00 h Lester & The Bangs

22:00 h Taikonautas

23:00 h Voodoo Lovers

00:00 h Turbina

De 19:00 a 20:30 h León de fiesta con 9TV. Programa de televisión en directo con entrevistas, actividades, actuaciones, sorteo de regalos. Acude a ver cómo se graba la televisión en directo y llévate regalos. Además, tus pequeños podrán disfrutar de juegos y actividades infantiles como pintas caras, cochecitos de pedales, futbolín, dardos, simuladores, fútbol chapa, etc. Organizado por 9 Televisión. Centro Comercial Espacio León.

De 20:00 a 21:00 h Festival de Sevillanas II. Espectáculo de sevillanas con el grupo de Puente Castro. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

De 21:00 a 23:00 h Baile para Mayores con MAYORTEKA. Paseo Condesa de Sagasta, junto al templete.

20:00 h Actuaciones de los grupos de bailes tradicionalesCalecho y Barandal. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:30 h Exhibición de la escuela de baile Coppelia León. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Actividad “Fotografía los Fuegos de San Juan” con la Asociación Focus. Salida de fotografía nocturna para ver de otra manera los fuegos artificiales. Comenzará la actividad a las 22:00 h de la Noche de San Juan. Punto de reunión en el aparcamiento del antiguo Toys’r’us, junto a Carrefour, para subir a los antiguos depósitos de Las Lomas desde donde se guiará a los participantes para tomar las fotografías. Con las mejores fotos de los participantes se hará una exposición. Para inscribirse y obtener más información dirigirse por mail a info@focusleon.es. Cada persona debe llevar su propio material fotográfico, cámara, trípode, ropa de abrigo, etc.

23:30 h Espectáculo de fuegos artificiales ‘LUZ REAL’ a cargo de Pirotecnia Xaraiva. Zona de disparo: ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva. Espectáculo de luz y sonido que dará paso al encendido de la hoguera.

00:00 h Hoguera especial de la Noche de San Juan, en honor a ‘URRACA I DE LEÓN’. Zona de Eras de Renueva, junto a IES Eras de Renueva. Esta hoguera estará expuesta desde el día de su montaje.

00:30 h La Batalla del Rock ¡Cuarto Asalto! “David contra Goliat”. La Última Legión VS Strenos Rock Band. Explanada de los Pendones Leoneses.