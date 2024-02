Hospital de Órbigo celebra el siglo de Evangelina

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Hospital de Órbigo ha cantado este domingo el cumpleaños feliz a Evangelina Calzado Miguélez en el día que ha cumplido 100 años. La centenaria, rodeada de sus hijos, nietos y biznietos, ha recibido el cariñoso homenaje de sus vecinos, en el que no ha faltado la participación del grupo folclórico Surcos del Órbigo. En nombre del pueblo, Enrique Busto, felicitaba a Evangelina porque es «un orgullo para Hospital y Puente tener entre sus hijos a una mujer, como usted, con toda la experiencia y sabiduría acumuladas en su «larga y dura vida». Larga vida que comenzaba el 4 de febrero de 1924 en Hospital, en donde creció, se casó con Manuel Prieto y en donde nacieron sus tres hijos: Felicidad, Isaías y Regina, con quien vive en la actualidad en León. «Evangelina, ahora ya no le vemos a diario por nuestras calles pero todos nos acordamos que hasta los 90 años fue usted una alumna aventajada en la escuela de adultos de Sierra Pambley, y que además no se perdía ni un día de gimnasia», recordaba el alcalde de esta mujer que “ha llegado a los 100 años con esa coquetería y esa memoria prodigiosa. | dl