Manifiesto de apoyo a las movilizaciones y peticiones del sector agrario y ganadero

Durante los días previos han tenido lugar diferentes manifestaciones de agricultores y ganaderos que, con sus tractores, se han concentrado en diferentes puntos de nuestra provincia y limítrofes (llegando incluso a manifestarse en la capital leonesa) y que van a continuar con movilizaciones (algunas de ellas convocadas en nuestra localidad) para denunciar la delicada situación que están atravesando y que compromete seriamente la viabilidad y continuidad de sus explotaciones.

La actividad agrícola y ganadera del sector primario es vital en nuestras Comarcas y Provincia, no solo por razones obvias de quienes depende la alimentación si no también para el mantenimiento de la actividad y de la población en nuestro medio rural, de la que depende el trabajo de miles de familias leonesas, bien porque trabajan directamente el campo o bien indirectamente porque de él depende, en gran parte, la actividad de otros sectores relacionados (transporte, talleres, almacenes, comercio, hostelería, etc.).

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo, cabecera de la Comarca de El Páramo Leonés, cuya transformación y modernización desde la llegada del regadío, la ha convertido en una de las más pujantes y competitivas, así como escaparate y espejo de la más innovadoras tecnologías aplicadas al sector agrícola y ganadero, no sin el esfuerzo colectivo, tanto humano como económico de sus protagonistas, manifiesta su total APOYO a las manifestaciones y reivindicaciones de los agricultores y ganaderos en defensa de su medio de vida e insta a las instancias e instituciones implicadas a atender sus justas reivindicaciones y peticiones.

Abundando en las mismas, solicitamos también que se tomen las medidas necesarias para mantener los servicios básicos esenciales para el asentamiento y la permanencia de la población en el medio rural, donde se desarrolla su actividad, tanto en lo que respecta a la sanidad como a la educación, los servicios sociales y asistenciales, financieros y bancarios, de abastecimiento y suministros, así como de infraestructuras de comunicación y telecomunicaciones.

Exhortamos también para que se lleven a cabo políticas reales y efectivas que ofrezcan alternativas y soluciones ante los grandes retos que nos enfrentan incluso ya en el presente, que tengan en cuenta una gestión lógica y eficiente de los recursos hídricos y del medio ambiente de cada territorio; la valorización, transformación y comercialización de los productos locales; la investigación y promoción en ámbitos de la agroecología y de cultivos alternativos rentables que faciliten la rotación y eviten el monocultivo; que promuevan los circuitos cortos de comercialización o la venta directa al consumidor final, y que no dependan tanto de políticas generalistas, de prácticas especulativas o de la coyuntura internacional.