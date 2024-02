El PP reclama que no se repercuta el coste energético en el Páramo Bajo

Publicado por m.r. León Verificado por Creado: Actualizado:

El Partido Popular de León llevará el miércoles a las Cortes una proposición no de ley para (PNL) que la Junta inste al Gobierno a que mantenga «el compromiso político» firmado en 1995 para no repercutir el coste energético a los regantes del Canal del Páramo Bajo por no haberse construido la presa de Omaña.

Según remarcó el procurador leonés Ricardo Gavilanes, la propuesta pretende «mantener ese compromiso politico para la bonificación de los regantes del 100% de los costes energéticos y de mantenimiento y reposición de la elevación de Villalobar que conforman la tarifa de utilización del agua», una iniciativa que, si fuera necesario, apuntó, exigiría la modificación de Ley Tributaria para mantener estas exenciones.

Según la portavoz adjunta del PP en las Cortes y procuradora por Palencia, Mercedes Cofreces, la Confederación Hidrográfica del Duero ha decidido «de manera unilateral» a finales del pasado año «romper este compromiso» adoptado por un Gobierno socialista lo que supone «un coste inasumible» para muchos agricultores.

Así, los regantes verán incrementada su factura de 30 euros a 100 euros por hectárea «lo que supone una subida del 234%, una cifra que multiplicada por las 24.000 hectáreas afectadas en las provincias de León y Zamora supondrá un sobrecoste superior al millón de euros».

«No podemos hablar todo el rato de despoblación y apoyo al mundo rural e impulsar decisiones de este tipo», incidió Ricardo Gavilanes, que recordó que de los 1.000 agricultures afectados, «el 80% son jóvenes que han decidido apostar por el sector primario y por vivir en los pueblos».

La PNL qtambién contempla que se lleve a cabo un proyecto de eficiencia energética para la elevación de Villalobar con la finalidad de reducir los costes.