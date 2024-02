El campo leonés vuelve a salir a la calle metiendo en la capital 300 tractores y cerca de 2.000 personas

Publicado por A. Medina / M. Rabanillo León Verificado por Creado: Actualizado:

León vivió este viernes otra gran movilización del campo leonés para protestar contra la Política Agraria Común, la bajada de los precios de los productos o la competencia desleal de los que llegan de terceros países ajenos a la Unión Europea donde las exigencias sanitarias son mucho menores. En definitiva, una vez más, para mostrar el hartazgo de un sector fundamental en la provincia, el agrícola y ganadero, que dice alto y claro que ya no puede más y que no piensa quedarse callado.

Convocados por todas las organizaciones agrarias, Asaja, Ugal-Upa, Ucale-Coag y UCCL, cerca de 300 tractores y 2.000 personas recorrieron las calles de la capital leonesa para trasladar a las autoridades políticas y a la sociedad en general su complicada situación.

La marcha arrancó a las once de la mañana de las inmediaciones del estadio Reino de León encabezada por una pancarta con los logos de todas las organizaciones convocantes y el lema ‘Exigimos precios rentables y normas flexibles’. Así de simple. Nada más, pero tampoco nada menos.

La movilización siguió el itinerario de la avenida Sáenz de Miera, Puente de los Leones, glorieta de Guzmán, República Argentina, parque de San Francisco, avenida Independencia, glorieta de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada (donde fueron recibidos brevemente por el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez), avenida de los Reyes Leoneses y explanada de la Junta de Castilla y León (donde también fueron escuchados por el delegado de la Junta, Eduardo Diego).

La movilización transcurrió sin el más mínimo incidente con la personas a pie abriendo la marcha, seguidos de los tractores, que no pararon de arrancar aplausos a su paso.

Ya en el aparcamiento de la Junta de Castilla y León, comenzaron los discursos de los líderes sindicales. El secretario regional de Asaja, José Antonio Turrado, subrayó que «estamos aquí porque es dónde teníamos que estar. Estamos con esa unidad que nos habéis pedido que no siempre es fácil pero que para los temas importantes siempre la hemos tenido y garantizamos que la vamos a tener siempre». «Eso que no se cuestione», añadió, en clara referencia a la irrupción de los agricultores independientes, que reniegan de la tutela de las organizaciones agrarias. «Para los temas importantes estamos unidos, y para los demás no tenemos porqué estarlo porque para eso hay distintas sensibilidades y estamos aquí cuatro organizaciones que recogen cada una de ellas». También agradeció el apoyo de las empresas que trabajan para el sector, «mayor del que tenemos los agricultores a veces».

Turrado valoró la acogida de la ciudad de León, que «están con nosotros y nos aplauden». «Esta ciudad no puede vivir de espaldas al campo, si no de cara a un campo que también la sostiene», dijo.

El líder de Asaja pidió la unión del sector «en los momentos más complicados» y defendió a los sindicatos de las críticas sobre su labor y sus servicios, momento en el que pidió un aplauso para los empleados de las organizaciones agrarias, cuyo trabajo «no lo puede cuestionar nadie, absolutamente nadie».

«Pongamos en valor lo que tenemos y cuando nos ataque, a defendernos», espetó Turrado, que recibió varios aplausos. También valoró el esfuerzo de los agricultores de El Bierzo que se han desplazado hasta León, «agricultores que pelean los seguros agrarios, y que saben como nadie la diferencia de precios que se pagan».

El líder de Asaja hizo un repaso a todos los sectores y todas las comarcas de la provincia, rompiendo una lanza por aquellos «no subvencionados», por los criadores de cerdos, los horticultores o los apicultores. También se refirió a los ganaderos de la montaña, que están «acosados por la normativa» del transporte animal, de no poder utilizar antibióticos o de los pastos «que pagamos a precio de oro». «Cuando reclaméis un sigpag más razonable, las organizaciones agrarias estaremos con vosotros», dijo, refiriéndose a los ganaderos de extensivo. También se dirigió a los agricultores de la comarca de Astorga y a los lupuleros, que «tienen que ver como se les arruina la cosecha» y los de la Maragatería «acosados por las fotovoltaicas».

Tampoco se olvidó de los de la Valduerna, «esas 4.000 hectáreas que no dejan regar» de regadíos históricos. «Que les den una solución». Se acordó del Páramo y el maíz «con unos precios de ruina en estos momentos». Y también del secano de la Tierra de Campos. «No podemos escapar del libre mercado mundial pero lo de fuera debe entrar en las mismas condiciones», señaló y pidió «cerrar las fronteras de Ucrania para que nuestros cereales valgan lo que tienen que valer», porque a Ucrania hay que ayudarla, pero «entre todos, no sólo el campo».

Por su parte, la secretaria general de Ugal, Sonia Castro, subrayó que «nuestra lucha es la vuestra y estamos trabajando para vosotros». Expresó su apoyo a los que han salido a las calles aunque siempre pidió actuar desde la legalidad. «Nos convocan desde las administraciones, y entiendo que hay críticas por eso, pero es lo que hay porque estamos al frente de las organizaciones».

Castro se refirió a la necesidad de imponer las cláusulas espejo para competir en las mismas condiciones con los productos extranjeros y a la importante reunión del próximo lunes en Bruselas, del consejo de ministros de agricultura de la UE.

Por su parte, Poli Castellanos, líder de Ucale-Coag, defendió la unidad de las organizaciones agrarias de León «frente a quienes nos quieren desunir» y recordó la tractorada de 2020 «reivindicando problemas que seguimos teniendo». «La agricultura es imprescindible y está para producir y para proteger y no se nos ha tenido en cuenta ni desde las administraciones ni desde los gobiernos», dijo. «No estamos aquí solo para ser los paganos de los lobbies animalistas y de fitosanitarios», criticó ha criticado Castellanos, que incidió en que «estamos sufriendo momentos muy dramáticos con las explotaciones de todos los sectores corriendo riesgos».

Finalmente, intervino Juan Antonio Rodríguez, líder de UCCL León, que agradeció la presencia de todos «peleando con el resto de compañeros de toda España». «Estamos viviendo una situación histórica con el sector agrario levantado en España», añadió Rodríguez, un «basta ya» en consonancia con el sector europeo por unas políticas que «nos arruinan».

Tras los discursos se disolvió la protesta .

Castro «Nuestra lucha es la vuestra, la organizaciones agrarias estamos trabajando para vosotros»

Castellanos Defendió la unidad «frente a los que quieren desunir. La agricultura es imprescindible»

Turrado «Estamos aquí porque es donde teníamos que estar; para los temas importantes estamos unidos»

Rodríguez «Estamos viviendo una situación histórica con el sector agrario levantado en España y decir basta ya»

El delegado de la Junta saluda a los manifestantes. RAMIRO

El delegado de la Junta saluda a los manifestantes. RAMIRO

El delegado de la Junta saluda a los manifestantes. RAMIRO

El delegado de la Junta saluda a los manifestantes. RAMIRO