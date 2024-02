Sabero se suma al Día Internacional de la Mujer con talleres, poesía, charlas y cine

Publicado por j.m. castro Sabero Verificado por Creado: Actualizado:

Nuevos objetivos También se implica a los escolares de Infantil y Primaria para trabajar la educación no sexista

El Ayuntamiento de Sabero, a través de la Concejalía de Cultura, se suma un año más a las celebraciones del 8 de marzo, día internacional de la mujer para reivindicar y concienciar sobre sus derechos, pero en esta ocasión con un amplio y atractivo programa, que está pensando para los más pequeños y para el público en general. Entre las actividades destacan un taller y un recital de poesía dirigidos a los escolares primaria del Valle de Sabero en el CRA Santa Bárbara de Olleros de Sabero; y un recital de poesía en la Casa de Cultura de Sabero.

La Concejalía de Cultura, a través de su representante municipal Rebeca Ajenjo, decidió realizar dos actividades. Según señala la edil «la primera dirigida a los niños del colegio del municipio que se va a llevar a cabo en dos sesiones». Una el 8 de marzo para niños desde infantil hasta segundo de primaria y la otra el 12 de marzo para chicos de tercero a sexto de primaria. La actividad para los niños se centra en un kamishibai, que es un teatro japonés. Es una forma de contar cuentos originaria de Japón, en el que se utiliza un pequeño teatro de tres puertas (Butai), y un conjunto de láminas con dibujos en una de sus caras y textos en la otra. Este formato de cuentacuentos acapara la atención de la audiencia facilitando que niños y niñas asuman el papel, no sólo de oyentes, sino también de intérpretes y creadores, lo que «favorece un entorno ideal para trabajar la educación no sexista e igualitaria», concreta la edil. Los objetivos de este taller serían fomentar valores igualitarios y no discriminatorios por razón de sexo o género o reforzar una educación basada en la no violencia, y de rechazo hacia las actitudes discriminatorias.

La segunda actividad será llevada a cabo el 12 de Marzo en el salón de actos de la casa de la cultura de Sabero. Es una charla coloquio con cortos por la igualdad. El cine es una herramienta idónea para fomentar el análisis crítico. Se trata de una actividad que consistirá en el visionado y debate posterior de una selección de cortometrajes. El objetivo en esta actividad es fomentar el análisis crítico de los estereotipos y roles sexistas, favoreciendo el desarrollo de modelos alternativos basados en el buen trato y respeto.

Ambas actividades van a ser financiadas con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.