Vegacervera lleva casi una semana sin teléfono ni internet

El enfado del alcalde de Vegacervera, Octavio González, era ayer mayúsculo. Y es que desde el pasado lunes el municipio está sin cobertura de telefonía móvil, fija, y sin acceso a Internet por una avería en el repetidor. «Desde Telefónica nos dicen que no pueden acceder al lugar de la avería por la cantidad de nieve acumulada, algo que no es cierto, ya que yo mismo he comprobado que el camino está limpio», denuncia el alcalde, que teme que con la nieve que cae de nuevo en la zona desde ayer, «sigamos incomunicados ya definitivamente porque si hasta ahora no han venido ahora que nieva, pues menos».

Octavio González explica que la situación «es insostenible», ya que «aquí vive mucha gente mayor que necesita estar conectada, y muchos negocios que dependen de la telefonía para poder trabajar con normalidad». Además, en su municipio ya se retiró las líneas de cobre de muchos hogares que dependen ahora al cien por cien de la antena.

Por su parte, fuentes de la empresa Telefónica aseguraron ayer a este periódico que «efectivamente la incidencia está dada de alta desde el pasado 26 de febrero, y que el repuesto llegó al día siguiente, pero desde entonces el acceso ha sido imposible debido al estado del camino , cortado por nieve y hielo». Confirman que dado que las condiciones meteorológicas para todo el fin de semana son de temporal de nieve y lluvia, no podrán acceder en las próximas horas por lo que aseguran que «en cuanto mejoren las condiciones volverán a intentarlo».