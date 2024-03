"Las grandes empresas no llaman a la puerta, hay que salir a buscarlas"

Dos ejemplos de éxito en la provincia. Los alcaldes de Santa María del Páramo y de Villadangos se sientan en el Congreso sobre la economía del sur de la provincia para hablar de sus polígonos industriales y de los retos de sus municipios.

Alicia Gallego, alcaldesa de Santa María del Páramo:

“Desde que en 2015 llegamos a la alcaldía hemos trabajado para atraer empresas que es la única manera de fijar población.Lo hicimos con una bajada de precios de las parcelas, y se vendieron en un año, lo que supuoso un repulsivo económico muy importante”.

En este sentido afirma que “la fijación de industria fue clave, toda ella relacionada con nuestro principal sector, el campo, porque así no triunfa la competencia, sino la unión, y lo que hemos conseguido es generar una demanda, y por eso estamos trabajando en ampliar el polígono, con todas las trabas que tenenos en administraciones superiores”.

Por eso insiste en que “hay poner el énfasis en que toda esa burocracia que nos imponen a los ayuntamientos pequeños, ya retrasa mucho las tramitaciones y a veces las empresas no lo pueden asumir y se van a otros lugares”.

“También necesitamos cierta comunicación y cerca logística, por eso necesitamos la León-Braganza, estamos bien comunicados pero necesitamos abrir nuevos mercados”.

Gallego afirma que “los trámites son un trabajo añadido y un coste por eso tenemos que ir todos juntos en eso, Santa Maria podría ser ese puerto seco para todo el maíz que se genera en la provincia”. “Un proyecto no puede estar tramitándose varios años, porque los costes para esas empresas se dispara y se desaniman. Pero no solo para las empresas, nosotros como ayuntamiento estanos teniendo muchas trabas para ampliar nuestras instalaciones, las administraciones superiores están para ayudar, no para todo lo contrario, por eso pedimos ayuda a la Junta”.

Por lo que se refiere a las competencias municipales, “los pueblos, dentro de lo que podemos, podemos ofrecer cosas como en nuestro caso un espacio Coworkin, con 20 puestos, para que las empresas y autónomos tengan un espacio donde poder aprovechar esa digitalización que necesitan”. “También tenemos la obligación de poner el énfasis en mantener los servicios básicos, y las infraestructuras, si queremos asentar empleo y población, hay que estar ya en el siglo XXI, y los municipios tenemos muchas limitaciones competenciales, lo que dificulta mucho las cosas”. Insiste en que “hay que luchar para que todos estemos en igualdad de condiciones”.

La alcaldesa destaca que “Santa Maria tienen la suerte de ser un centro comarcal, son su colegio, su instituto, con su centro de salud, y todos esos servicios pesan mucho a la hora de que la gente se asiente en el municipio, y ahora tenemos escuela de educación infantil, tenemos centro de día, muchas actividades lúdicas y deportivas. Tienes todo lo que te ofrece la ciudad con las ventajas de vivir en el pueblo. SI tienes un puesto de trabajo es el lugar ideal donde vivir porque nos hemos preocupado de mantener todos esos servicios, muchas veces por encima de nuestras competencias, por eso debemos revisar la financiación local, porque somos la administración más cercana al ciudadano y se nos tendría que cuidar mucho más, ya que somos los que buscamos soluciones a los problemas que cada día nos plantean los ciudadanos”.

Alejandro Barrera, alcalde de Villadangos.

“Muchos me preguntáis por el éxito del polígono de Villadandos, y la verdad es que no hay ningún secreto, la clave está en fijar población, a través de la búsqueda de inversiones”. Pero lo que está claro para el alcalde es que “las grandes empresas no te pican a la puerta, tienes que ir a buscarlas, y es todo un logro para tu municipio sí una sola de diez empresas con la que contactas, se instale en tu polígono”.

Barrera afirma que “es cierto que nosotros no empezamos de cero, porque tenemos ya grandes empresas, y está claro que unas llaman a las otras, por eso lo más compilado es arrancar, mantenerse y acompañar a esas empresas en todo lo que necesita”.

En este sentido afirma que “la burocracia nos afecta a todos, es una carga muy grande. Además, los ayuntamientos grandes tienen más músculo administrativo y lo pueden tener más fácil sacar adelante determinados trámites que los pequeños, por eso necesitamos un pacto de Estado para que nos ayuden ante los muchos retos a los que nos enfrentamos los pueblos, como beneficios fiscales para asentar empleo en el medio rural. Pero un pacto que no se quede en una foto de políticos, que se ponga sobre la mesa de una forma real.Para cualquier trámite, por ejemplo para solicitar ayudas europeas, la burocracia se nos multiplica por diez”.

A nivel general, cree que en la provincia “se crearon de repente muchos polígonos en muchas zonas, porque había esa creencia de que todos tenemos que tener de todo, y eso no es así, porque hay zonas que tienen muchos problemas para atraer población, como el caso del polígono de Villarejo, que no se entiende, con lo bien que está ubicado, que no tenga ese tiene ese repulsivo”.

Afirma que “desde el Ayuntamiento estamos poniendo en marcha vivienda pública, de hecho en los últimos años hemos sumado 200 habitantes. La guardería ha crecido de los siete niños hemos pasado a los 35, y en el colegio hemos pasado de 30 a 90 niños y niñas.

Muchos alcaldes asumimos competencias impropias, pero tenemos que dar esos servicios que nos demandan.Tenemos que mantener los consultorios, los colegios, porque tenemos que dar servicio a la población, no nos queda más remedio”.

“En Villadangos nuestra guardería abre a las cinco de la mañana para ser servicio a esas personas que trabajan en el polígono y tememos que darles la oportunidad de conciliar, tenemos que dar esas facilidades. De hecho estamos observando que mucha gente que trabaja en León vive en Villadangos, por todas las facilidades y los servicios públicos con un coste inferior al de las ciudades”.