«Las protestas han sido muy vistosas, para negociar ya estamos nosotros»

José Antonio Turrado participó ayer en El Filandón, programa de La 8 León, para hablar de la actualidad del campo en la provincia de León en un momento clave para su futuro. En la tertulia también participaron Elena Rodríguez Costilla, jefa de Informativos de es.Radio en León, Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León, y Roberto Núñez, director de informativos de la cadena local.

MOVILIZACIONES

c Punto de encuentro con el ministerio. «La situación está más tranquila, lo que está claro es que todas las movilizaciones tienen un final, y sobre todo después de que el Ministerio haya abierto la puerta a las negociaciones de una forma tan positiva para la provincia, como es conseguir retrasar hasta 2026 la rotación de cultivos, algo que para León es la solución a uno de los problemas más importantes, ya que afectaba a 20.000 hectáreas de maíz para las que no había alternativa. Aunque a nivel nacional no sea para tanto es un logro muy importante para la provincia».

ROTACIÓN DE CULTIVOS

c Cambio de concepto en Europa. «La propuesta del ministerio es cambiar el concepto y que no sea obligatorio cada cuatro años. De momento hemos conseguido que hasta 2026 no se aplique y en Europa ya se está hablando de que esta figura desaparezca, que no sea obligatorio rotar los cultivos. Lo mismo ocurre con el barbecho, que no va a ser obligatorio dejar un 4% en los terrenos de regadío, algo que en León era una barbaridad con la cantidad de dinero que se ha invertido en modernización».

SUBIDA DE PRECIOS

c Un sistema «viciado». Ante las declaraciones esta semana del presidente de Mercadona, Juan Roig, en las que aseguraba que los agricultores tendrían que ganar más, en esta guerra de precios que hay en el mercado, Turrado tuvo unas palabras de agradecimiento, al tiempo que le pidió «que haga lo que esté en su mano para que así sea». En este sentido dijo que «los precios los decide la industria, y es algo que se tendría que decidir de abajo a arriba para garantizar que el agricultor no venda a pérdidas. El sistema de precios está totalmente viciado, y empresas como Mercadona y otras contribuyen a esto». En cuestión de precios Turrado asegura que «tenemos otros frentes, ya que nuestros principales productos, como el maíz o la remolacha o no se venden en los lineales de los supermercados, sino que dependen de los mercados internacionales».

LONJAS

c Una herramienta «necesaria». En estos momentos de movilizaciones muchas lonjas dejaron de cotizar, y la Zamora lo ha hecho ya de forma permanente. Turrado defiende su continuidad, como «referencia de los precios del mercado, es un servicio que hay que seguir dando, porque reflejan una realidad».

MAÍZ

c El desplome de los precios deja pérdidas millonarias en León. «Los precios del maíz están muy mal y hay que estar pendientes a ver cuando van a remontar porque a peor no pueden ir. En León, donde es el principal cultivo, se calculan ya pérdidas de unos 80 millones de euros, ya que los precios se han desplomado y las cuentas no salen, porque hay más mercancía de la que puede asumir el mercado». Para Turrado no es justo que «sea el agricultor el que esté pagando la guerra de Ucrania por esa competencia desleal que sufre Europa con el maíz que sale tanto de ahí como de Rusia, algo que está hundiendo los mercados internacionales». Por eso pide «las mismas reglas del juego para todos y el fin de las cláusulas espejo».

REMOLACHA Y LÚPULO

c León, principal productora de España. «León tiene ahora mismo siete mil hectáreas de remolacha y podríamos llegar este año a las diez mil, lo que nos sitúa como el principal productor a nivel nacional. Es un cultivo estratégico, por eso pedimos que igual que se va a invertir una millonada en la azucarera de Miranda se haga lo mismo en La Bañeza». Respecto al lúpulo, «es un cultivo muy complicado, no hay relevo, se requiere mucha inversión y se depende de una sola empresa para comprar toda la producción, por lo que los precios son ruinosos».

BRECHA ENTRE AGRICULTORES

c La nueva plataforma alternativa. «A todos nos gusta hacer las cosas sin que nos den órdenes, por eso las manifestaciones independientes han tenido tanto éxito y han sido tan vistosas, pero luego hay que sentarse a negociar y ahí estamos las organizaciones. A nosotros se nos cuestionaron los tiempos, pero nos adaptamos a la agenda política, ya que al día siguiente era la reunión del Consejo Europeo, que es donde se decidía. No hay que manifestarse porque llueva y no haya nada que hacer en el campo ese día. A la plataforma solo les deseo que mantengan ese nivel reivindicativo. Reunirnos con ellos, no es posible, no tienen estructura política, no les pongo ni cara».

Cerca de 150 jóvenes han solicitado incorporarse al campo en León en estos dos años, lo que es una cifra razonablemente buena, ya que aunque no se cubren las jubilaciones aseguramos la agricultura de la provincia»

En 2024 se van a invertir en la provincia 225 millones de euros en obras de modernización, jamás se ha invertido esta cantidad en León, hay que aprovechar esta nueva realidad y poner nuestras tierras a producir a pleno rendimiento»

Estamos observando como los agricultores rechazan cada vez más los acuerdos marco para sus cosechas y prefieren negociar a título particular, como ha ocurrido con la leche o el azúcar, y eso es dar un paso atrás, es un error»

