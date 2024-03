Denuncian la tala de robles sin autorización en Valdavido

Los vecinos de Valdavido han denunciado este fin de semana la tala sin autorización de al menos diez robles en montes tanto públicos como privados del pueblo.

Según explica el presidente de la Junta Vecinal de este pueblo de La Cabrera, Adrián Gallego, «es la segunda vez que ocurre esto, por lo que lo hemos puesto en conocimiento tanto de los agentes medio ambientales de la zona como de la Guardia Civil, y la próxima semana formalizaremos la correspondiente denuncia».

Gallego afirma que en otra ocasión lograron identificar a los infractores, y que se les advirtió de la ilegalidad de talar este tipo de árboles sin autorización.

Las talas se han hecho cerca de unos caminos que no son muy transitados, y donde al parecer ha dejado evidencias tales como restos de madera y pisadas de neumáticos. «Intentan cortar árboles que no están a la vista para que no nos demos cuenta», explica el presidente de la Junta Vecinal, que sospecha que el destino final de estos árboles, todos ellos sanos, será el uso particular de leña o, incluso, su comercialización.