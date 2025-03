"La industria que necesita el medio rural debe aportar un valor añadido y fijar población"

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La última mesa redonda de la mañana se ha centrado en la importancia de mantener y fijar industria en el medio rural con la participación de los alcaldes de Villadangos del Páramo, Alejandro Barrera, Fresno de la Vega, Alfonso Melón, y Javier Alonso Fierro, regidor de La Antigua, en un encuentro moderado por la periodista de Diario de León, María Carnero.

"Se podría diversificar, pero hay que ser conscientes del entorno y qué impacto pueden tener determinadas industrias, son importantes las que puedan fijar población. Nosotros somos fuertes en la huerta y eso es lo que hay que buscar, algo vinculado a la industria agro, si algo trae 400 puestos de trabajo bien, pero no es industrializar por industrialzar, algo que tenga valor", remarcar Alfonso Melón.

El alcalde de La Antigua recuerda la iniciativa de La Balinesa e incide en que "es un extra para una zona agrícola, un valor añadido. Nosotros podemos producir cualquier cosa, pero necesitamos una industria transformadora. Tenemos que creer en nosotros, tenemos una tierra estupenda y una gente maravillosa. No tenemos que lamentarnos siempre, tenemos que tener una actitud positiva".

El Polígono Industrial de Villadangos es uno de los motores de la provincia y Alejandro Barrera señala la alta diversificación y que "las limitaciones urbanísticas frenan a muchas empresas, aunque el 60% de la ampliación ya está reservado. Logística y metalúrgicos, y el ramal ferroviario, pero también tenemos una industria farma, agro, servicios.... las empresas grandes crean muchas sinergias. Ahora el tema de hidrógeno, CO2 generará hidrógeno verde para aviones y barcos... para hacernos más fuertes frentes a crsisis energéticas y ser más autonómos y no perder empleos".

En Fresno también apuestan por las energías renovables. "Además de la electrolinera del polígono, la idea es solcitar una ampliación, ahora dentro del programa Tierra de Campos, habrá suficiente financiación en el programa para atraer nueva industria y en este mes lo solicitemos. Queremos que se estruture esta nueva industria e impacte posivitamente en el pueblo. Nuestro problema es la despoblación, queremos industria pero que fije población, no vivir y dormir en León. Todo es un conjunto, si el pueblo no es tratactivo la gente no se quedará. ¿Cómo se hace?, esa es la clave, no sólo ser un centro de trabajo, tiene que ser un ecositesma y por eso hay que acertar a la hora de reclamar industria".

"Para los agricultores y los regantes el problema principal es la incertidumbre. Afrontamos siembras con costes importantes y el producto dependerá de la situación en el momento de la recogida y no se sabe si será o no rentable. Más allá de los problemas es una actividad con futuro, problemas con confederación, pero este año no habrá problemas de agua porque casi hay que empezar a desembalsar. Estamos en una situación en la que el que ponía placas antes le aplaudían y ahora le demonizan, igual que con el biogás; el ecologista está en contra de todo. Yo que vivo en un entorno natural creo que para que la naturzaleza continúe hay que buscar un equilibrio, cualquier ayuntamiento que busque un futuro tiene que equilibrar los diferentes sectores", precisa el alcalde de La Antigua para añadir: "Asentar industria está bien, pero no tenemos viviendas para ofrecer. Uno de mis trabajos ha sido convertir esas viviendas desocupadas en compra o alquiler para facilitarla a los trabajadores Es una sinergia de todo. Soy consciente de que los pueblos sabemos vendernos mejor, pero también hay que ver a qué tipo de gente nos vendemos. Hay que centrrse en los que aprecian otra forma de vida, un entorno tranquilo, que disfruten de la naturaleza y no en el que que quiere un trabajo pero vivir en la ciudad".

"La clave en cualquier pueblo son las casas vacías, porque no están disponibles a un precio razonable, ni en compra ni en alquiler. El parque está inmovilizado y eso limita las posibilidades. Necesitamos de las administraciones, aunque hay promociones son insuficientes y hay muchas trabas desde la crisis del 2008. Los costes han aumentado mucho y el precio vivienda es alto. La gente joven ya no exige la inmediatez, se plantean mucho vivier en un pueblo y tener pagada una casa antes que en la ciudad. Pero necesitamos planes urbanísticos públicos con grandes promociones. El colegio para nosotros es un termómetro, hemos pasado de 40 a cien alumnos y en infantil 34 niños. Esto es población real, con una media de edad de 40 años, pero hay que facilitar el desarrollo urbanístico que acompañe a la inicitiva prvada en los trámites a la hora de construir", expone Alejandro Barrera.

El alcalde de Fresno anuncia que para generar ese ecosistema de industria, vivienda, servicios y mano de obra capacitada se está trabajando "en el primer centro de formación activa de artes de la huerta. Buscamos una ubicación muy específica para las prácticias, el edificio... y esa serían las cuatro bases en las que podría basarse la fórmula mágica para fijar problación. Hay que dignifica la agricultura, que es una profesión muy digna y ponerla al nivel que debe de estar". Actualmente, el Ayuntamiento trabaja con la Junta para poner en marcha ese pionero proyecto, pero "hay mucha burocracia. Todo es muy lento, muy jerarquizado. Hay veces que dan ganas de abandonar proyectos, pero los alcaldes debemos ser persistentes".

"Lo importante es la gente joven, que cree su familia y se arraige en el municipio. Para eso tienes que ofrecer servicios, la conciliación es fundamental y nuestra guardería y el colegio abren a las 5.30 horas de la mañana. Residencia de ancianos, pero también muchas actividades para todas las edades, un gimnasio, escuela de idiomas,... si das servicios a un precio competitivo la gente los valora. La gente quiere venir y no tienen dónde", precisa Barrera en relación a los problemas de vivienda.

El alcalde de La Antigua incide en que las empresas que se asiente en el medio rural deben aportar "un valor añadido. Los alcaldes de los municipios pequeños tenemos que ponerlos en valor" y el alclade de Villadangos añade: "Tenemos una oportunidad a nivel mundial, porque de la crisis salen las oportuniades, pero en España dejamos marchar muchas cosas, ahora hay que traer lo que se fue y crear nuevas. Cada territorio debe saber cuál es la rqieuza que puede crear, en León durante muchos años la capital ha mirado hacia un sitio y la provincia a otro, pero realmente funcionamos unidos, como en el turismo. Necesitamos una coordinación para generar sinergias".