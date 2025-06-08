La Junta subasta 26 lotes de madera por 1,1 millones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León ha sacado a licitación un total de 26 lotes de madera en la subasta de primavera (25 de madera de pino y 1 de madera de roble y un rodal de madera de Pseudotsuga menziesii o pino Oregón incluido en un lote con pino).

El montante total de madera a licitar es de 58.224,94 metros cúbicos (57.324,35 m3 de madera de pino, 430,00 m3 de madera de roble y 470,59 m3 de madera de Pseudotsuga), por un valor total de tasación inicial de 1.104.707,86 euros.

Mediante resolución de 22 de mayo de 2025 de la Delegación Territorial de la Junta se aprueba el expediente de contratación «LE-FOR-01/2025», publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en fecha 26 de mayo de 2025, donde se anunció la licitación para la enajenación mediante procedimiento abierto por subasta de varios aprovechamientos de madera y leña en esta provincia.

Esta subasta es una de las actuaciones del Plan de Movilización de los Recursos Forestales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La utilización de los productos y recursos naturales renovables que se generan en el monte como consecuencia de los procesos medioambientales que en él se desarrollan es una obligación que tiene la Consejería competente en materia de montes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León, y que se realizan a través de los aprovechamientos forestales.

Componente medioambiental

De manera paralela al beneficio económico que genera la gestión forestal, merece la pena destacar el beneficio medioambiental, dado que por cada tonelada de madera inmovilizada (es decir, transformada en muebles, vigas, chapa, aglomerado, etc.) se fija el 50% aproximadamente de su peso en forma de carbono. Este conocido como 'secuestro de carbono' es una de las medidas que los Gobiernos de la Unión Europea incentivan para ralentizar el cambio climático.