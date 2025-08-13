La Bañeza ofrece este jueves teatro, danza y zarzuela

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La programación del Teatro Municipal del Ayuntamiento de La Bañeza para la temporada 2025/2026 ofrecerá desde este jueves actuaciones de teatro, danza, zarzuela y espectáculos bajo el lema 'La Bañeza, donde la cultura cobra vida'.

El Teatro Municipal contará con una agenda que combina diferentes actuaciones culturales y dentro del marco de las fiestas patronales, el día 14 de agosto subirá a escena la "reconocida" zarzuela 'El barbero de Sevilla' y el sábado 16 de agosto la seguirá la obra 'El secreto de Chuso', una apuesta por el talento local de la mano del grupo bañezano Sinsgae que gana reconocimiento por su trabajo interpretativo.

Además, en el mes de octubre destaca la "esperada llegada" del actor Juanjo Artero, quien protagonizará una nueva adaptación teatral del clásico de Agatha Christie 'Asesinato en el Orient Express', que promete una velada de "suspense y calidad" escénica.

De esta manera, la programación continuará con propuestas "relevantes" en los meses de diciembre y enero y en el mes de abril habrá avances de más obras previstas, que consolidarán una temporada "ambiciosa y coherente" con la línea artística del teatro.