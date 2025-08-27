Última hora sobre los incendios en León: cuatro incendios en nivel 2, tres en 1 y siete más activos

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Comunidad contabiliza a estas horas cuatro incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (seis si se divide el zamorano de Porto de su foco leonés en La Baña y si se disgregan los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano), todos ellos en las provincias de León y Zamora, así como tres más de nivel 1 y otros siete más activos, según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, consultado por la Agencia Ical.

Dos de ellos se originaron ya hace 20 días. Son el de Fasgar, que se complicó días después con un nuevo foco en Igüeña-Colinas del Campo de Martín Moro, en León, y en el que las tareas de extinción se centran en cerrar el perímetro en aquellas partes donde es posible y contener el incendio en los lugares más desfavorables, a la espera de una ventana de oportunidad a medida que pasen las horas centrales del día.

El de Anllares del Sil es el otro que se encuentra en nivel 2 y que también data del 8 de agosto. Había bajado a nivel 1 el pasado lunes, pero registró en las últimas horas una reactivación en la proximidad de Anllarinos, por lo que se movilizaron medios terrestres y aéreos para darle prioridad y sobre todo defender el pueblo, que no ha corrido peligro. Ello obligó de nuevo a elevar su peligrosidad.

Respecto al incendio de Garaño, también en León y nivel 2 de IGR, los trabajos nocturnos de cierre con maquinaria y uso de fuego técnico fueron positivos, cuya intención se centró en cerrar el perímetro a lo largo del día.

Porto-La Baña

En el caso del incendio de Porto-La Baña, de carácter autonómico al extenderse entre León y Zamora y en nivel 2 del IGR, el operativo aclara que el fuego “no ha dado tregua”, ya que tuvo una notable intensidad a causa del viento.

Así, hay tres focos que centran la atención de la extinción, como son La Baña, donde se trabaja con maquinaria pesada para crear líneas de defensa y evitar que el incendio avance hacia una zona de pinares adultos. El segundo flanco se ubica en San Ciprián (en la provincia zamorana), ya que ha llegado a un centenar de metros de las casas sin afección. Y en tercer lugar, el Cañón del Tera, que cuenta con un difícil acceso terrestre, por lo que la extinción se centra en la descarga de agua para eliminar columnas humeantes.

Niveles 1 y 0

Según Inforcyl, en nivel 1 de IGR se localizan los fuegos de Gestoso (León), que entró por Orense, el de Barniedo de la Reina - Cardaño de Arriba, que afecta a las provincias de Palencia y León; y el de Llamas de la Cabrera (León), donde todo el perímetro está frío.

Además, se suman otros siete incendios activos en estos momentos, aunque en nivel cero: con Yeres, en León; Resoba, Cervatos de la Cueza, La Venta y Astudillo, en Palencia; Molezuelas de la Carballeda (Zamora), además del originado el 16 de agosto en Canalejas (León) que se introdujo también en la provincia palentina a través de San Pedro de Cansoles y que amenazó hace unos días Guardo.

Desalojos y confinamientos

La evolución “positiva” y de los incendios forestales en la provincia de León, en los que se está “trabajando bien”, en lo que favorecerán las perspectivas meteorológicas, que aunque prevé “vientos fuertes”, también se espera de “bajada de temperaturas, mayor humedad y posibilidad de precipitaciones”, permitió hoy el realojo de un total de 150 personas de cinco localidades afectadas por el incendio forestal de Fasgar, de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y su segundo foco, situado entre Colinas del Campo de Martín Moro Toledano e Igüeña.

Podrán regresar a sus viviendas los vecinos de Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, aunque lo harán con confinamiento urbano. Un confinamiento que hoy se ha levantado para los habitantes de Peñalba de Santiago, Espinoso de Compludo, Carracedo de Compludo, Palacios de Compludo y Compludo, afectados por el incendio de Llamas de Cabrera, de nivel uno del IGR.

Gracias a esta decisión, la provincia redujo hoy en 150 las personas desalojadas, con un total de 346 personas de trece poblaciones, así como 15 poblaciones con 1.200 personas confinadas. Además, se procedió a apertura de la carretera de la subida al Morredero y de la que va hasta Saceda, por lo que en estos momentos se mantienen cortados unos 80 kilómetros en siete carreteras, como son la de Anllarinos al cruce de Faro, la que va a Igüeña a Colinas del Campo, la de Quintanilla de Losada a La Baña, la de Otero de las Dueñas a Piedrasecha, los accesos de Saguera de Luna y Portilla de Luna y desde Garaño hasta Barrios de Luna.

En cuanto a la situación concreta de los incendios que “más preocupan” en la provincia, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, explicó que en el caso de Fasgar, la zona del Valle Gordo presenta una “situación es positiva”, mientras que en la parte de Colinas del Campo, “se trabaja para intentar contener el incendio para que vuelva a afectar al pueblo y no se extienda hacia la zona de Salientes”. En cuanto a la legua que va hacia Tremor, “se intenta arrinconarlo para que va vaya descendiendo hacia la zona de la escombrera de la antigua de la antigua mina a cielo abierto”.

En el incendio de Garaño, en el término municipal de Soto y Amío, también de nivel dos del IGR, “se ha trabajado bien durante la noche y se ha intentando perimetrar por la zona de Mora de Luna”, mientras que esta mañana los trabajos continúan “con contrafuegos para que no crezca e intentando perimetrarlo de forma definitiva”.

Por su parte, el incendio de Anllares Sil, que ascendió a nivel dos del IGR a última hora de la tarde de ayer debido a la evacuación de Anllarinos del Sil, en estos momentos “tiene llama, pero está contenida”, por lo que “la situación es tranquila” y la intención durante la jornada de hoy es “enfriarlo para poder rebajar su nivel de riesgo”.

Finalmente, en el incendio de Porto, en la provincia de Zamora, que pasó a la provincia leonesa por La Baña, “también se ha trabajado bien también durante la noche”, ya que la zona “se ha mantenido bastante fría”, por que ha permitido “una evolución favorable en una zona muy complicada y compleja”, en la que “se sigue trabajando para intentar cerrar el incendio y poder atacarlo de forma definitiva”.