Valencia de Don Juan: fiestas por todo lo alto
Once días de fiesta con música, hoguera, reina, rey, damas y pajes, gastronomía, juegos infantiles, deportes y dos platos fuertes para echar el resto: los toros y la orquesta Panorama
Las fiestas de Valencia de Don Juan llegan en el mejor momento. Tras un verano aciago por los incendios por toda la provincia, el programa coyantino viene a cerrar un verano con actividades preparadas para todos los gustos y levantar el ánimo. El concejal de Fiestas, Iván Jesús Martínez Pellitero, señala como platos fuertes la corrida de toros, con un cartel de primera en la plaza centenaria, el 14 de septiembre, y la actuación de la orquesta Panorama, que vuelve el 12 de septiembre y que tiene una buena acogida de público. «Estas fiestas rematan un verano en el que hemos tenido mucha afluencia de turistas, sobre todo asturianos, cántabros y vascos».
El éxito se puede medir también por las peñas, que este año alcanzan el récord de 38 participantes, y la organización del carro de leña para la tradicional hoguera. Y para no perder las tradiciones, uno de los acontecimientos más esperados por la gente más joven, la coronación de la reina, rey, damas y pajes, que cederá el turno el sábado 6 al pregonero, el empresario coyantino José Luis Mallo.
El presupuesto para los festejos en el año asciende a 150.000 euros, pero en estas fiestas no hay fuegos artificiales en solidaridad con los fallecidos por los incendios y las zonas afectadas.
PROGRAMA
17.00. Fútbol sala peñas, organizado por peñas pura juerga y pollabobas. En el pabellón municipal.
21.00. La corporación municipal, la banda de música, el rey y el paje de las fiestas rondarán a la reina y las damas.
Sábado 6
10.00. Carreras populares XXIII «El Cachón de la Isla» a favor de Asprona. A las 10.00 horas tendrá lugar una carrera popular Corredores Infantiles. A las 10.30 comienza la carrera popular corredores absoluta y a las 12.00 horas la carrera popular Caminantes.
18.00. Tardeo por el 25 aniversario de la peña «Los Chuzos». En la zona de la estación de autobuses.19.30. Concierto «Coral polifónica Aires de Candas» y «Coral Coyantina» en la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo Viejo.
21.30. Presentación y coronación de la reina, el rey, las damas y los pajes de las fiestas 2025. El pregón corrre a cargo de Juan Luis Mallo Marrinelli.
23 00. Baile de la Asociación Cultural del Casino.23.30. Marodiscoteca Zafirno en la Plaza Mayor.