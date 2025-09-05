Valencia de Don Juan: fiestas por todo lo alto

Las fiestas de Valencia de Don Juan llegan en el mejor momento. Tras un verano aciago por los incendios por toda la provincia, el programa coyantino viene a cerrar un verano con actividades preparadas para todos los gustos y levantar el ánimo. El concejal de Fiestas, Iván Jesús Martínez Pellitero, señala como platos fuertes la corrida de toros, con un cartel de primera en la plaza centenaria, el 14 de septiembre, y la actuación de la orquesta Panorama, que vuelve el 12 de septiembre y que tiene una buena acogida de público. «Estas fiestas rematan un verano en el que hemos tenido mucha afluencia de turistas, sobre todo asturianos, cántabros y vascos».

El éxito se puede medir también por las peñas, que este año alcanzan el récord de 38 participantes, y la organización del carro de leña para la tradicional hoguera. Y para no perder las tradiciones, uno de los acontecimientos más esperados por la gente más joven, la coronación de la reina, rey, damas y pajes, que cederá el turno el sábado 6 al pregonero, el empresario coyantino José Luis Mallo.

El presupuesto para los festejos en el año asciende a 150.000 euros, pero en estas fiestas no hay fuegos artificiales en solidaridad con los fallecidos por los incendios y las zonas afectadas.