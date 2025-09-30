La solidaridad salva la iglesia de Matanza

Vista exterior de la iglesia de San Pedro de Matanza de los Oteros. Pared que ha sido arreglada en el templo.virginia morán virginia morán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Matanza de los Oteros es un nuevo ejemplo de que la unión vecinal puede cambiar los pueblos. En esta localidad al sureste de Valencia de Don Juan han arreglado la pared frontal de la iglesia gracias a una recolecta de fondos.

La iniciativa surgió de una propuesta del párroco, Salvador Valbuena, quien, a través de una notificación que se puede leer a la estrada del propio templo, se dirigió «a todos los vecinos nacidos en este pueblo y a quienes se sienten hijos adoptivos del mismo» para pedirles su colaboración económica «en la medida de lo que cada uno pueda».

El objetivo era arreglar el frontal de la iglesia de San Pedro, la parroquia de Matanza, que se estaba cayendo y necesitaba reparación urgente para que la cosa no fuera a más.

Esa pared que ahora luce renovada, ya se había reforzado hace tres décadas, pero el paso del tiempo y las obras de asfaltado de las calles le habían pasado factura. «Se estaba abombando y mandé quitarla», explica el párroco.

Una cimentación y hormigón armado, además de varios pilares y ladrillos entre ellos, pusieron fin al problema hace un mes. Unos trabajos que han costado cerca de 30.000 euros que esta iniciativa parroquial espera recaudar entre todos y también «con la generosidad delas instituciones».

Hasta el momento, han sido varias las aportaciones recibicas, que suman 10.000 euros y recuerdan, para añadir un motivo más para donar, que «las aportaciones superiores a 50 euros desgravan en la declaración de la renta del próximo año».