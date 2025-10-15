Sigue en directo la segunda jornada del Congreso Diario de León sobre Despoblación

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Club de Prensa del Diario de León seguirá este miércoles con el desarrollo del VII Congreso sobre Despoblación, en esta segunda y última jornada.

Las sesiones darán comienzo a las 10.00 horas con la conferencia del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, al que seguirá la intervención, a partir de las 10.30 horas, del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia. La tercera ponencia de esta sesión será la de clausura, a cargo del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que intervendrá en directo a partir de las 14.00 horas, y con cuya conferencia se dará por cerrado esta séptima edición del foro de debate, que se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para seguir año tras año los progresos que se están consiguiendo en torno a la despoblación en la provincia de León. Entre una y otra ponencia seguirán desarrollándose las mesas redondas programadas en este congreso.

La primera de ellas analizará el impacto que tienen las poblaciones cabecera de comarca en el desarrollo de sus respectivos territorios, en una mesa moderada por la periodista del Diario de León Abigail Calvo, a partir de las 11.00 horas. A su conclusión, tendrá lugar el segundo foro de debate del congreso que versará sobre la segunda parte del foro ‘Empresas, entidades y administraciones comprometidas con el territorio’, cuya primera parte se ha desarrollado el martes, en la primera joranda del encuentro. La mesa, moderada por la periodista del Diario María Carnero, se centrará especialmente en la riqueza que generan en el medio rural las comunidades de regantes, un colectivo que ha revolucionado el campo leonés gracias a la modernización de los regadíos.

aquí" width="414px" height="276px" /> Participantes en la segunda jornada del VII Congreso Diario de León sobre Despoblación. Imagen ampliada aquí

En tercer lugar, a partir de las 13.00 horas, se celebrará la mesa redonda ‘Crear empleo en las zonas rurales, ayudas y medidas que adoptar’. La creación de empleo en los pueblos y la implicación de las administraciones para impulsar nuevos puestos de trabajo se ponen en el centro de un debate bajo la moderación del periodista Álvaro Caballero, de la sección de León del periódico. Se trata de dar respuesta a una de las necesidades más acuciantes que demanda el medio rural, como ha apuntado en la primera jornada del congreso el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Rubén Rodríguez, que ha pronunciado la conferencia inaugural.

Con esta segunda jornada concluirá el primer congreso del curso organizado por Diario de León, un encuentro que ha sido posible gracias a la implicación de todos los patrocinadores, la Junta de Castilla y León, Caja Rural y la Diputación de León, así como del resto de colaboradores, actores imprescindibles para el desarrollo de un debate necesario para avanzar en las políticas que necesita la provincia.

Con las conclusiones de este congreso, el Diario de León comenzará a trabajar en la siguiente edición, que se celebrará el otoño de 2026.