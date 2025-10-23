Tragedia vial en León: una anciana fallece en un violento atropello en Cuadros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una mujer de aproximadamente 80 años ha perdido la vida este jueves tras ser atropellada en la carretera LE-4514 a su paso por Cuadros, localidad situada a unos 12 kilómetros de León capital. El suceso, ocurrido en el kilómetro 4 de dicha vía secundaria a las 20:12 horas, ha activado un importante dispositivo de emergencias que, lamentablemente, no ha podido evitar el fatal desenlace para la víctima, cuyos datos personales no han sido revelados por el momento.

Según ha podido confirmar este periódico, la sala del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada de alerta poco después de producirse el violento impacto entre el turismo y la peatona, quien fue encontrada inconsciente en el asfalto. Inmediatamente, los operadores del servicio coordinaron la respuesta activando a la Guardia Civil de Tráfico de León y a los servicios sanitarios de emergencia.

El operativo sanitario desplegado incluyó dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) y personal médico del Punto de Atención Continuada de Trobajo del Camino, quienes se desplazaron con rapidez hasta el lugar del siniestro. A pesar de la celeridad en la respuesta y los esfuerzos del personal sanitario por reanimar a la víctima, solo pudieron certificar su fallecimiento en el mismo escenario del atropello.

Detalles del trágico suceso en la localidad leonesa

Este fatal incidente ocurrido este jueves se suma a las preocupantes estadísticas de siniestralidad vial que afectan a España, especialmente en lo que respecta a atropellos de personas mayores en entornos rurales o semiurbanos. La carretera LE-4514, donde se produjo el atropello, es una vía secundaria que conecta diversas localidades del municipio de Cuadros y presenta características típicas de carreteras comarcales: calzada estrecha, arcenes limitados y zonas donde los peatones deben transitar con especial precaución y baja visibilidad.

Según datos preliminares recabados por los agentes de la Guardia Civil desplazados al lugar, el conductor del vehículo implicado permaneció en el escenario y colaboró plenamente con las autoridades durante la investigación inicial. Como es habitual en estos casos, se le realizaron las pruebas de alcohol y drogas preceptivas, aunque los resultados de las mismas no han sido hechos públicos por el momento, respetando el protocolo de confidencialidad durante la investigación en curso.

Respuesta de los servicios de emergencia ante el siniestro

La actuación coordinada de los servicios de emergencia ha sido ejemplar en términos de rapidez y eficiencia, según han confirmado fuentes cercanas al operativo. El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, pieza fundamental en la gestión de este tipo de incidentes, activó el protocolo establecido para atropellos graves en vías interurbanas, lo que permitió la movilización inmediata de todos los recursos necesarios.

Las dos ambulancias de soporte vital básico llegaron al lugar en cuestión de minutos, acompañadas por el equipo médico del PAC de Trobajo del Camino, quienes iniciaron las maniobras de reanimación. Sin embargo, la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima hizo imposible su recuperación, constatándose el fallecimiento in situ por parte del personal facultativo desplazado a la zona del siniestro.

Paralelamente, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico procedieron a asegurar el perímetro, regular el tráfico en la zona afectada y recopilar todos los datos y evidencias necesarios para la elaboración del atestado correspondiente. La investigación, que sigue abierta, tratará de esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este fatal atropello en la localidad leonesa de Cuadros.