Azucarera prevé ser rentable en 2026 tras sacrificar las instalaciones de La Bañeza
La compañía defiende el compromiso con el negocio azucarero de la matriz accionista, la británica AB Foods
El consejero delegado (CEO) de AB Azucarera, Juan Luis Rivero, prevé que la empresa revierta la situación de pérdidas y recupere el umbral de rentabilidad al término del ejercicio actual (en agosto de 2026), además de garantizar la actividad de las tres fábricas que funcionan actualmente tras el cierre de la planta de La Bañeza en 2025.
Rivero ha hecho balance del año en una entrevista con Efeagro, la primera concedida a un medio desde que AB Azucarera anunció la pasada primavera el ERE y el cierre de su fábrica en la provincia leonesa y ha manifestado que la empresa está «más preparada» ahora para garantizar una producción de azúcar competitiva en España. Asimismo, ha defendido el compromiso con el negocio azucarero de su empresa matriz accionista, la multinacional británica AB Foods —también propietaria de la textil Primark— y ha negado que compañía vaya a vender AB Azucarera.
Actualmente, AB Azucarera tiene tres fábricas: Toro (Zamora), Miranda de Ebro (Burgos) y Jerez de la Frontera (Cádiz); para esta campaña solamente la zamorana molturará remolacha mientras que las otras dos se dedican al refinado.
Apuesta por Toro
«Hemos decidido concentrar toda la producción del norte en Toro (Zamora) para reducir costes y sobe todo, concentrar todas las inversiones en una fábrica que tiene que ser competitiva", ha señalado. Respecto a Jerez, ha explicado que este otoño los remolacheros no han sembrado, «dada la situación del mercado, el precio, al no poder hacer una oferta que sea satisfactoria para el agricultor»; en consecuencia no funcionará la molturación remolachera y sí el refinado. Pero para años posteriores se decidirá cada otoño si la factoría de Jerez moltura remolacha: «Esperamos a ver los ensayos que estamos haciendo de semillas y cuál es el precio del azúcar para tomar la decisión para la campaña del año siguiente» en el sur.
AB Azucarera registró en el ejercicio 2024 unas pérdidas cercanas a los 28 millones de euros, debido a la caída de precios azucareros que le llevó a una reestructuración; los datos del ejercicio 2025 no se han hecho públicos aún pero es previsible que sean cifras negativas. Rivero ha defendido la rapidez en dicha reestructuración, que estuvo acompañada por un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a unas 216 personas. «Todas las medidas fueron ejecutadas antes del 31 de agosto, cierre del ejercicio (2025) y ahora estamos recogiendo los frutos, la campaña va muy bien». Sobre el ERE, ha dicho que se ha podido ofrecer solución para la mayoría de los afectados, potenciando las pejubilaciones y con un plan de recolocación exitoso. Actualmente, AB Azucarera tiene 620 empleados fijos y 150 fijos discontinuos.
Rivero ha negado que AB Foods quiera desprenderse del negocio azucarero. «AB Foods ha hecho una apuesta por la división de azúcar: en la parte baja del ciclo con los precios internacionales en mínimos históricos ha seguido invirtiendo; recientemente nosotros hemos invertido 25 millones en la fábrica de Miranda», ha apuntado. «Nuestro accionista nos ha demostrado que tiene una apuesta muy decidida por el sector, nunca han decidido abandonarnos», según Rivero-, quien defiende que el cultivo tiene futuro, pese a que el año pasado fue «agronómicamente desastroso»
La multinacional asegura en León que el futuro pasa por «trabajar unidos»
La reunión, organizada por el sindicato, tenía como compromiso trasladar a las formaciones políticas una serie de medidas de urgencia «que buscan proteger el sector azucarero y remolachero de Castilla y León» y, tras ella, la sección sindical de UGT-Fica en León denunció «la falta de compromiso de la Junta con el sector remolachero».
Representantes del sindicato explicaron unas reivindicaciones que calificaron de «importantísimas para que no se vuelva a producir una situación como la de La Bañeza», como que la Junta proponga ante el Ministerio de Agricultura y lidere en Bruselas un discurso de defensa frente a la prohibición de sustancias activas para el cultivo de la remolacha azucarera bajo el principio de «no prohibición sin solución», además de que los remolacheros sigan contando con ayudas económicas que incentiven el cultivo y la investigación técnica y agronómica específica. Así, ha solicitado a la Junta que en la futura PAC 2027-2034 se considere a la remolacha como cultivo «estratégico» en el país y reciba por ello apoyo en el marco de ayudas acopladas.
Sobre el cierre de la planta de La Bañeza, Vasserot dijo que un cierre «siempre es un fracaso», pero garantizó que para los agricultores la situación «va a ser la misma» porque van a seguir entregando su remolacha a Azucarera.