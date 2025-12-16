Azucarera prevé ser rentable en 2026 tras sacrificar las instalaciones de La Bañeza

Publicado por Agencias León / Madrid Creado: Actualizado:

El consejero delegado (CEO) de AB Azucarera, Juan Luis Rivero, prevé que la empresa revierta la situación de pérdidas y recupere el umbral de rentabilidad al término del ejercicio actual (en agosto de 2026), además de garantizar la actividad de las tres fábricas que funcionan actualmente tras el cierre de la planta de La Bañeza en 2025.

Rivero ha hecho balance del año en una entrevista con Efeagro, la primera concedida a un medio desde que AB Azucarera anunció la pasada primavera el ERE y el cierre de su fábrica en la provincia leonesa y ha manifestado que la empresa está «más preparada» ahora para garantizar una producción de azúcar competitiva en España. Asimismo, ha defendido el compromiso con el negocio azucarero de su empresa matriz accionista, la multinacional británica AB Foods —también propietaria de la textil Primark— y ha negado que compañía vaya a vender AB Azucarera.

Actualmente, AB Azucarera tiene tres fábricas: Toro (Zamora), Miranda de Ebro (Burgos) y Jerez de la Frontera (Cádiz); para esta campaña solamente la zamorana molturará remolacha mientras que las otras dos se dedican al refinado.

Apuesta por Toro

«Hemos decidido concentrar toda la producción del norte en Toro (Zamora) para reducir costes y sobe todo, concentrar todas las inversiones en una fábrica que tiene que ser competitiva", ha señalado. Respecto a Jerez, ha explicado que este otoño los remolacheros no han sembrado, «dada la situación del mercado, el precio, al no poder hacer una oferta que sea satisfactoria para el agricultor»; en consecuencia no funcionará la molturación remolachera y sí el refinado. Pero para años posteriores se decidirá cada otoño si la factoría de Jerez moltura remolacha: «Esperamos a ver los ensayos que estamos haciendo de semillas y cuál es el precio del azúcar para tomar la decisión para la campaña del año siguiente» en el sur.

AB Azucarera registró en el ejercicio 2024 unas pérdidas cercanas a los 28 millones de euros, debido a la caída de precios azucareros que le llevó a una reestructuración; los datos del ejercicio 2025 no se han hecho públicos aún pero es previsible que sean cifras negativas. Rivero ha defendido la rapidez en dicha reestructuración, que estuvo acompañada por un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a unas 216 personas. «Todas las medidas fueron ejecutadas antes del 31 de agosto, cierre del ejercicio (2025) y ahora estamos recogiendo los frutos, la campaña va muy bien». Sobre el ERE, ha dicho que se ha podido ofrecer solución para la mayoría de los afectados, potenciando las pejubilaciones y con un plan de recolocación exitoso. Actualmente, AB Azucarera tiene 620 empleados fijos y 150 fijos discontinuos.

Rivero ha negado que AB Foods quiera desprenderse del negocio azucarero. «AB Foods ha hecho una apuesta por la división de azúcar: en la parte baja del ciclo con los precios internacionales en mínimos históricos ha seguido invirtiendo; recientemente nosotros hemos invertido 25 millones en la fábrica de Miranda», ha apuntado. «Nuestro accionista nos ha demostrado que tiene una apuesta muy decidida por el sector, nunca han decidido abandonarnos», según Rivero-, quien defiende que el cultivo tiene futuro, pese a que el año pasado fue «agronómicamente desastroso»