El Ayuntamiento de Villamanín se desmarca "de la gestión, emisión, venta y custodia" de las participaciones del Gordo de la lotería

El Ayuntamiento de Villamanín se ha dirigido a sus vecinos y también a la opinión pública "ante las informaciones y comentarios que se están difundiendo en redes sociales y en algunos medios de comunicación en relación con la situación generada por la venta de participaciones de la Lotería de Navidad".

A través de un comunicado asegura entender "la preocupación y el malestar que esta situación está provocando entre los afectados y en el conjunto del municipio", por lo que considera necesario "aclarar algunos aspectos fundamentales con el máximo respeto y rigor".

Por eso el consistorio quiere hacer hincapié en que "el Ayuntamiento de Villamanín no ha participado en la gestión, emisión, venta ni custodia de las citadas participaciones" y señala que "dichas actuaciones han sido llevadas a cabo por la Comisión de Fiestas, un grupo de vecinos voluntarios que actúa de forma autónoma e independiente, sin vinculación jurídica ni orgánica con el Ayuntamiento".

Según la administración local, "esta Comisión ha desarrollado tradicionalmente su labor de manera altruista y en beneficio del conjunto del pueblo, con una trayectoria que hasta la fecha ha sido valorada positivamente, tanto por vecinos como por foráneos, circunstancia que resulta importante tener en cuenta en el contexto actual".

También hace un llamamiento "a la prudencia y al rigor en la difusión de informaciones y opiniones que, lejos de contribuir a una solución, pueden generar confusión, incrementar la tensión y crear expectativas jurídicas que no se ajustan a la realidad legal".

En este sentido, argumenta que "el Ayuntamiento de Villamanín se ha ofrecido y mantiene dicho ofrecimiento- a colaborar dentro de sus posibilidades para facilitar el diálogo y favorecer una salida consensuada a esta situación. No obstante, esta disposición a colaborar no implica la asunción de una responsabilidad que legalmente no corresponde a esta institución".

El comunicado finaliza agradeciendo "la actitud mayoritariamente responsable y respetuosa que están demostrando los vecinos en estos momentos difíciles" y confía en que "desde la serenidad, el diálogo y el entendimiento mutuo, Villamanín pueda superar esta situación preservando la convivencia y la cohesión que siempre han caracterizado a nuestro municipio".