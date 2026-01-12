La Asociación de Fiestas de Villamanín abre una cuenta bancaria para el pago seguro del premio de la polémica lotería del Gordo

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha emitido un nuevo comunicado dirigido a los afectados por la lotería, en el que traslada un mensaje de calma y seguridad ante los próximos pasos del proceso. Según informa la Asociación, ya se ha abierto la cuenta bancaria a su nombre y se ha realizado el ingreso o depósito de los décimos premiados, cumpliendo con todas las garantías legales y con la trazabilidad necesaria.

Este avance supone que el premio queda plenamente canalizado a través de una cuenta de la Asociación, con control, registro y respaldo bancario, lo que permitirá organizar los pagos de forma segura y ordenada.

De manera paralela, los trabajos jurídicos se encuentran muy avanzados, al igual que el desarrollo técnico de la plataforma web de registro de premiados. Esta plataforma será de uso obligatorio para todas las personas con participaciones premiadas, que deberán inscribirse y firmar el correspondiente acuerdo de reparto para poder cobrar sus papeletas. Los profesionales encargados del proyecto han confirmado que, si las pruebas de seguridad concluyen sin incidencias, la plataforma estará operativa en un plazo no superior a dos semanas.

Una vez abierta la web, se iniciará el proceso de registro, imprescindible para verificar la titularidad de las participaciones, evitar duplicidades y fraudes y cerrar con garantías el listado definitivo de perceptores. En la propia plataforma, cada persona podrá consultar el texto del convenio de reparto y manifestar expresamente si se adhiere o no al mismo.

La Comisión recuerda que el plazo de registro finalizará el 22 de marzo de 2026 y que, una vez superada esa fecha, no será posible reclamar el pago, al igual que ocurre con los premios ordinarios de la Lotería del Estado.

Conscientes de que el proceso requiere responsabilidad por parte de todos, la Asociación ha anunciado que se habilitarán jornadas presenciales tanto en Villamanín como en León capital para ayudar a registrarse a quienes tengan dificultades con los medios digitales. Las fechas, lugares y horarios se comunicarán con antelación a través de los canales oficiales.

Desde la Comisión se insiste en que cuanto antes finalice el registro, antes podrá avanzarse hacia el cobro de las papeletas, ya que este dependerá del número de participaciones registradas y adheridas al acuerdo.

El comunicado incluye también un agradecimiento expreso al Ayuntamiento por su llamamiento a la calma y a la convivencia, así como a las asociaciones, colectivos, vecinos y particulares que han donado participaciones del Sorteo de El Niño para ayudar en el proceso. Los reintegros y pequeños premios obtenidos se destinarán a cubrir los gastos necesarios para garantizar la seguridad y transparencia de todo el procedimiento.

Finalmente, la Comisión lanza un aviso muy importante de seguridad: no se deben enviar fotos de papeletas ni documentación personal por WhatsApp o correo electrónico, ni mostrar las papeletas a terceros. Nadie está autorizado a solicitarlas por privado, ni a pedir claves, códigos, transferencias, comisiones o tasas. El único canal válido será la web oficial cuando se publique y las jornadas presenciales anunciadas por los canales oficiales.

La Asociación agradece la paciencia y la prudencia de los afectados y asegura que continúa trabajando para ofrecer una solución transparente y lo más rápida posible.