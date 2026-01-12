El primer brigadista minero que declara tras el accidente mortal de Cerredo da un giro radical a la investigación

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias, que indaga sobre el trágico accidente del 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco trabajadores y varios resultaron heridos, ha retomado sus sesiones este mismo lunes de 2025. En esta jornada crucial, Cristian Menéndez Cienfuegos, un experimentado miembro de la Brigada de Salvamento Minero, ha ofrecido un testimonio revelador. Su declaración subraya la dificultad de ocultar las precarias condiciones operativas en una explotación de carbón, desmintiendo así la posibilidad de que la situación irregular en Cerredo pasara desapercibida para los responsables.

Menéndez Cienfuegos, quien acumula seis años de servicio en la Brigada de Salvamento y trabajó directamente en la mina de Cerredo entre 2002 y 2003, bajo la subcontrata Hullas de Coto Cortés, ha sido el primero de los nueve brigadistas citados a comparecer ante la comisión esta semana. Su intervención se produce en un ambiente de gran expectación pública y política, especialmente tras las contundentes palabras de la exconsejera de Industria, Belarmina Díaz, quien describió el estado de la mina tras el siniestro como "propio del peor de los chamizos". Ante la pregunta directa sobre la facilidad de encubrir tales deficiencias, este ayudante de barrenista fue categórico: "no" es posible ocultar una situación de tal magnitud.

Aunque Cristian Menéndez Cienfuegos no participó en las labores de rescate de los cinco mineros fallecidos en Cerredo en 2025, su experiencia previa con la explotación es significativa. Formó parte del equipo que inspeccionó esta misma mina apenas siete meses después de otro accidente que había costado la vida a un trabajador y dejado a otro gravemente herido. Esta inspección, realizada a requerimiento de la Dirección General de Minas, se centró en el sexto piso de la explotación y sus conclusiones fueron determinantes, revelando actividades de extracción de carbón no autorizadas, ya que la empresa solo poseía permisos para retirar chatarra y restos de mineral. La consecuencia directa fue una sanción para la compañía operadora.

La inspección de 2022: indicios de irregularidades

La inspección llevada a cabo en marzo de 2022 por la Dirección General de Minas, en la que participó Menéndez Cienfuegos, se centró en el sexto nivel de la mina de Cerredo. A pesar de que el brigadista ha reiterado ante los diputados de la comisión que, por los restos de material hallados tanto en el interior como en el exterior, no pudo determinar si la actividad era reciente o si se trataba de extracción de carbón o retirada de chatarra, el informe oficial de Minas sí concluyó la existencia de indicios racionales de extracción no autorizada. Este informe detallaba la presencia de ocho calles posteadas, equipos de trabajo y perforación, y una red de aire comprimido, elementos que sugerían una actividad minera más allá de la mera retirada de residuos, informa Efe.

Imagen de las instalaciones de la mina de Cerredo.

Menéndez Cienfuegos relató que, durante aquella inspección de 2022, el acceso a la bocamina estaba tapiado, lo que obligó al equipo a derribar los bloques para poder entrar. Una vez dentro, aseguró que no encontraron problemas de ventilación ni de gases, aunque sí un pequeño hundimiento. Su percepción personal de la situación fue que "no había nada del otro mundo y la mina estaba bastante bien conservada. Había herramientas y vagones, lo que puede haber en cualquier explotación, aunque esté parada". Además, afirmó que, durante esa inspección, en la que estuvieron acompañados por Alberto Vázquez, jefe de sección de Seguridad Minera del Principado, no se les comentó la existencia de extracción ilegal de carbón. Desde su experiencia, "parecía que no había actividad reciente", si bien el informe oficial contradecía esta apreciación con los indicios mencionados.

¿Qué es la Brigada de Salvamento Minero?

La Brigada de Salvamento Minero es una institución centenaria en España, con una historia ligada intrínsecamente a la seguridad en las explotaciones subterráneas. Fundada en 1912, su misión principal es la intervención en accidentes mineros, rescate de trabajadores atrapados, extinción de incendios subterráneos y labores de recuperación. Sus miembros son mineros altamente cualificados y entrenados en técnicas de rescate, primeros auxilios, manejo de equipos especializados y supervivencia en ambientes hostiles. La Brigada representa un pilar fundamental en la seguridad minera, actuando como última línea de defensa ante las tragedias. Su testimonio en comisiones de investigación, como la de Cerredo, es de vital importancia, ya que aportan una perspectiva técnica y práctica inestimable sobre las condiciones reales de las minas y las causas de los siniestros.