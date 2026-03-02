Diario de León

Villadangos se convierte en un municipio referente en cuidar a las personas mayores

La OMS incluye al ayuntamiento en su red mundial de zonas que ponen el foco en las personas de edad Villadangos forma parte de la red de municipios amigables con los mayores de la OMS. DL

A. Gil | león

La Organizaciòn Mundial de la Salud (OMS) ha incluido a Villadangos del Páramo en su programa ‘Municipios Amigables con las Personas Mayores’. De esta forma, el municipio ha conseguido uno de los objetivos que perseguía el ayuntamiento, así como las asociaciones Círculo de Mayores (Cirma) y de Jubilados y la junta vecinal: que envejecer aquí no suponga un desafío. Con ello, Villadangos sitúa a sus mayores en el centro para favorecer su bienestar, pero también «para reconocer su papel como memoria viva, como raíz y como historia como historia compartida», según explica Félix Delgado, de Cirma.

Para los implicados en esta iniciativa, «envejecer no es un problema, sino una bendición; el problema es un entorno que no esté preparado». De ahí que hagan sus reclamaciones conttra aceras estrechas, escasez de bancos o ausencia de lugares públicos donde poder poder pasar un rato durante los meses de verano. Unas reclamaciones que ha escuchado el Ayuntamiento de Villadangos, que en los últimos meses ha acometido dieferentes reformas para adpartar algunos espacios del muncipio a las necesidades de sus mayores. La asociación Cirma ha puesto en marcha una revista, Peinando Canas, «como una primera herramienta al servicio de ese propósito de construcción de un pueblo amigable con las personas mayores». El objetivo de esta iniciativa también pasa «por crear un entorno humano donde ser mayor no implique renunciar a la vida propia y donde, más allá de la edad, podamos decidir cómo queremos vivir y participar», explica Delgado.

Paso a paso

Con ese mismo fin, durante los próximos meses dará comienzo una fase de escucha activa, talleres y espacios de partipipación en los que poner en común «las cosas que nos afectan, aquello que nos preocupa y lo que queremos», apuntan desde Cirma.

«El envejecimiento ya no es un fenómeno lejano, sino una realidad presente», asegura Santi Álvarez, concejal por UPL en el municipio, quien argumenta que «construr un municipio amigable con las personas mayores no se trata de hacer favores ni de un gesto simbólico, sino de entender que una comunidad evoluciona cuando es capaz de cuidar a quienes la han estado construyendo y sosteniendo durante décadas». Villadangos es el único municipio de la provincia que forma parte del selecto ‘club’ de amigos de los mayores, con miembros en otros puntos de la comunidad como Soria o Zamora. Un paso más del proyecto social impulsado por Cirma para promover una vejez independiente.

La residencia, el centro social y la vivienda, los ejes del plan

Para que los mayores del municipio puedan decidir cómo vivir a pesar de la edad, el proyecto Ser mayor con vida propia de la Asociación Cirma plantea un modelo basado en tres ejes principales: La residencia, el centro social y la propia vivienda. «Lo que buscamos es que la gente que la gente pueda quedarse en casa y ser atendido ahí», explica Félix Delgado, y que la residencia y el centro social sean «lugares de encuentro».

El gran reto de otorgar al polígono industrial un marcado acento social

El polígono industrial de Villadangos es motor económico no solo para el municipio, sino que su tirón se expande mucho más allá. Precisamente ese impulso es el que quiere aprovechar Villadangos, junto al nombramiento como ciudad amigable de las personas mayores, para añadirle un acento social. «Llevamos mucho tiempo implicando a las empresas en el proyecto Polígono Social», argumenta Félix Delgado, impulsor del Círulo de Mayores (Cirma) del municipio. La idea de potenciar un polígono social paralelo al empresarial —que es clave en la industrialización de León—, comenzó hace un tiempo. Su objetivo es que las empresas muestren su solidaridad y filantropía con los mayores de Villadangos. En esta línea, en diciembre de 2024 presentaron dos escúteres donados por las compañías para otorgar movilidad a las personas que lo necesitasen. Ahora esta iniciativa social ha dado un paso más allá y nuevas empresas se irán sumando a las ocho fundadoras, tal y como explica Delgado.Además, en los próximos días tendrá lugar una asamblea en el polígono en la que esá prevista una posible intervención de Círculo de Mayores para exponer sus objetivos y que, de esta forma, las fimas que se asientan en este espacio industrial puedan conocer de cerca los nuevos proyectos que buscan el bienestar de los mayores. Jornadas en abrilEl próximo mes de abril, el auditorio municipal de Villadangos acogerá unas jornadas con motivo de la inclusión del municipio en la red de ciudades amigables con las personas mayores de la OMS. A ella acudirá, según lo previsto, Lis Contreras, coordinadora de la Red Española de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores del Imserso. Es precisamente el Instituto de Mayores y Servicios Sociales el que se encarga de la gestión de la red de estos ayuntamientos soclidarios incluidos por la OMS.Villadangos también ha sido invitado a participar en el III Congreso Mundial de Ciudades Amigables que se celebrará en San Sebastián en el mes de junio.
