Villadangos se convierte en un municipio referente en cuidar a las personas mayores

Publicado por Ana Gil Redactora Creado: Actualizado:

A. Gil | león

La Organizaciòn Mundial de la Salud (OMS) ha incluido a Villadangos del Páramo en su programa ‘Municipios Amigables con las Personas Mayores’. De esta forma, el municipio ha conseguido uno de los objetivos que perseguía el ayuntamiento, así como las asociaciones Círculo de Mayores (Cirma) y de Jubilados y la junta vecinal: que envejecer aquí no suponga un desafío. Con ello, Villadangos sitúa a sus mayores en el centro para favorecer su bienestar, pero también «para reconocer su papel como memoria viva, como raíz y como historia como historia compartida», según explica Félix Delgado, de Cirma.

Para los implicados en esta iniciativa, «envejecer no es un problema, sino una bendición; el problema es un entorno que no esté preparado». De ahí que hagan sus reclamaciones conttra aceras estrechas, escasez de bancos o ausencia de lugares públicos donde poder poder pasar un rato durante los meses de verano. Unas reclamaciones que ha escuchado el Ayuntamiento de Villadangos, que en los últimos meses ha acometido dieferentes reformas para adpartar algunos espacios del muncipio a las necesidades de sus mayores. La asociación Cirma ha puesto en marcha una revista, Peinando Canas, «como una primera herramienta al servicio de ese propósito de construcción de un pueblo amigable con las personas mayores». El objetivo de esta iniciativa también pasa «por crear un entorno humano donde ser mayor no implique renunciar a la vida propia y donde, más allá de la edad, podamos decidir cómo queremos vivir y participar», explica Delgado.

Paso a paso

Con ese mismo fin, durante los próximos meses dará comienzo una fase de escucha activa, talleres y espacios de partipipación en los que poner en común «las cosas que nos afectan, aquello que nos preocupa y lo que queremos», apuntan desde Cirma.

«El envejecimiento ya no es un fenómeno lejano, sino una realidad presente», asegura Santi Álvarez, concejal por UPL en el municipio, quien argumenta que «construr un municipio amigable con las personas mayores no se trata de hacer favores ni de un gesto simbólico, sino de entender que una comunidad evoluciona cuando es capaz de cuidar a quienes la han estado construyendo y sosteniendo durante décadas». Villadangos es el único municipio de la provincia que forma parte del selecto ‘club’ de amigos de los mayores, con miembros en otros puntos de la comunidad como Soria o Zamora. Un paso más del proyecto social impulsado por Cirma para promover una vejez independiente.

La residencia, el centro social y la vivienda, los ejes del plan Para que los mayores del municipio puedan decidir cómo vivir a pesar de la edad, el proyecto Ser mayor con vida propia de la Asociación Cirma plantea un modelo basado en tres ejes principales: La residencia, el centro social y la propia vivienda. «Lo que buscamos es que la gente que la gente pueda quedarse en casa y ser atendido ahí», explica Félix Delgado, y que la residencia y el centro social sean «lugares de encuentro».